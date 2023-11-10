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Новый детский сад в микрорайоне Родники в Новосибирске.

В Родниках завершат строительство нового детского сада к концу 2023 года

10 ноября 2023, 03:19
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска.
Новый детский сад в микрорайоне Родники в Новосибирске.
В Родниках к концу текущего года появится новый детский сад — он решит проблему нехватки мест для детей в дошкольных учреждениях. После завершения строительства он войдет в образовательный центр, созданный на базе средней школы № 219.
«Из всех образовательных учреждений, строящихся в Новосибирске, детский сад на улице Гребенщикова — наиболее важный объект, так как в этом микрорайоне остается острой проблема нехватки дошкольных мест. Детский сад рассчитан более чем на 300 детей, таким образом, проблема дефицита в 6-м микрорайоне будет решена. Приезжал сюда, когда строительство только начиналось, здесь очень сложная площадка из-за перепада высот, приходилось принимать различные инженерные решения, в том числе чтобы решить проблему отвода ливневых вод. Стоимость объекта — более 600 млн рублей с учетом оборудования. Готовность высокая, сдать объект планируем до конца 2023 года», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новый детский сад находится по адресу: ул. Гребенщикова, 4. Его строительство ведется в рамках национального проекта «Демография». Работы были начаты в июне прошлого года, детское дошкольное учреждение будет вмещать 320 детей. По проекту на первом этаже находятся помещения административного назначения, пищеблок, медицинский кабинет, живой уголок и пять ясельных групп.

На втором — предусмотрены служебные и административные помещения, физкультурный зал, изостудия, кабинет для занятий творчеством, семь групп младшего и среднего дошкольного возраста.

На третьем этаже здания запроектированы зал для музыкальных занятий и пять групп для детей старшего возраста.

Новый детский сад в микрорайоне Родники в Новосибирске.Новый детский сад в микрорайоне Родники в Новосибирске.
Новый детский сад в микрорайоне Родники в Новосибирске.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска.

На сегодня полностью выполнено остекление и смонтирована кровля. Завершено благоустройство территории — установлены малые архитектурные формы, высажены кустарники. Установлены автоматические ворота, калитки оборудованы домофонами. В ближайшее время будут смонтированы теневые навесы на верандах. Внутри здания запущено отопление, проведен водопровод. Завершаются работы по монтажу вентиляции, укладке плитки, покраске и побелке стен. На третьем этаже продолжается декоративная отделка.

По словам директора средней общеобразовательной школы № 219 Юлии Черявко, после завершения строительства детского сада в планах создать образовательный центр, в который войдут детский сад и школа с ориентировочным названием «Новые грани».

«Символ нашей школы — бриллиант, и это не случайно, так как в нашем понимании каждый ребенок — это неограненный камушек, и наша задача, как в школе, так и в детском саду, раскрыть его таланты, все его грани. Эта же идея перейдет в детский сад, драгоценными камнями назовут группы: „Алмазики“, „Аметистики“, „Жемчужинки“ и др. В детском саду предусмотрены общеразвивающие и логопедические группы.
В дальнейшем будем смотреть на запросы детей, которые придут в сад, и в соответствии с этим вносить коррективы в свою программу развития. В школе развивается три направления — социально-экономическое, естественно-научное и технологическое. Эти же направления будут и в саду, планируется, что наставники из школы займутся с ребятами робототехникой, химическими опытами (для старших групп). Дошкольники также смогут приходить в школу и знакомиться с учителями и школьной жизнью. Таким образом, период адаптации детей в школе пройдет практически безболезненно», — рассказала Юлия Черявко.
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