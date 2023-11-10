В Родниках завершат строительство нового детского сада к концу 2023 года

Новый детский сад находится по адресу: ул. Гребенщикова, 4. Его строительство ведется в рамках национального проекта «Демография». Работы были начаты в июне прошлого года, детское дошкольное учреждение будет вмещать 320 детей. По проекту на первом этаже находятся помещения административного назначения, пищеблок, медицинский кабинет, живой уголок и пять ясельных групп.