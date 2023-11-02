В Новосибирске ремонт здания для киностудии «Поиск» завершат к осени 2024 года

В результате капитального ремонта «Поиск» сможет продолжить свою работу в собственном удобно расположенном помещении. Рядом с ним находятся гимназия, детский сад, строящееся здание музыкальной школы и молодежный центр. В настоящее время киностудия арендует различные площадки для своей деятельности, но условия там недостаточно комфортные и они сказываются на качестве работы студии. В новом здании будет возможность проводить павильонные съемки, озвучивание фильмов, хранение и обслуживание необходимого оборудования, а также будут созданы костюмерная, студия раннего физического развития и детское телевидение.