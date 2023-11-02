В Новосибирске ремонт здания для киностудии «Поиск» завершат к осени 2024 года

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что киностудия «Поиск» известна не только в городе, но и за его пределами, она является одной из визитных карточек Новосибирска. За полвека своего существования киностудия переезжала из одного помещения в другое, поэтому было принято решение передать ей пустующее здание дошкольного учреждения после его основательного ремонта.
В результате капитального ремонта «Поиск» сможет продолжить свою работу в собственном удобно расположенном помещении. Рядом с ним находятся гимназия, детский сад, строящееся здание музыкальной школы и молодежный центр. В настоящее время киностудия арендует различные площадки для своей деятельности, но условия там недостаточно комфортные и они сказываются на качестве работы студии. В новом здании будет возможность проводить павильонные съемки, озвучивание фильмов, хранение и обслуживание необходимого оборудования, а также будут созданы костюмерная, студия раннего физического развития и детское телевидение.
На данный момент завершена техническая экспертиза здания, проверены системы водоснабжения, отопления, электрических сетей и вентиляции. Были заключены договоры с тепло- и энергоснабжающими организациями, и на основе выводов экспертов было принято решение провести капитальный ремонт здания за 30 миллионов рублей. Завершение работ планируется на август 2024 года.
Ежегодно в киностудии «Поиск» проходят обучение более 300 детей, а на мастер-классы приезжают более восьми тысяч детей из разных регионов России. Работа киностудии получила признание на множестве российских и международных фестивалей детского мультипликационного кино, за что ей было вручено более 400 дипломов и призов.