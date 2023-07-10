Правительство направит средства на реконструкцию помещения для киностудии «Поиск»

Напомним, Губернатор Андрей Травников поручил проработать вопрос по обеспечению помещением киностудии «Поиск» в связи с тем, что она больше не может занимать помещения в клубе «Звезда» на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где она располагалась ранее. Это связано с тем, что на территории ДК «Звезда» регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий.