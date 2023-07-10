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Правительство направит средства на реконструкцию помещения для киностудии «Поиск»

10 июля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Помещение, в которое переедет киностудия «Поиск», будет реконструировано по поручению Губернатора Андрея Травникова. Киностудия получит новое удобное место для работы и проведения мероприятий, сообщила заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«В помещении, которое займет киностудия „Поиск“, будет проведена реконструкция — средства в размере 30 млн рублей будут направлены из областного бюджета по поручению главы региона Андрея Травникова. Помещение располагается в ныне пустующем здании детского сада Советского района г. Новосибирска — его поиск был проведен по поручению Губернатора областными властями совместно с администрацией муниципального образования — г. Новосибирска. Вместо старой территории в ДК „Звезда“ киностудия „Поиск“ получит новое удобное место для работы и проведения мероприятий», — отметила Ирина Мануйлова.

Напомним, Губернатор Андрей Травников поручил проработать вопрос по обеспечению помещением киностудии «Поиск» в связи с тем, что она больше не может занимать помещения в клубе «Звезда» на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где она располагалась ранее. Это связано с тем, что на территории ДК «Звезда» регулярно проводятся мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих, оказанием им консультаций в ходе призывных мероприятий.

#Общество#Город#Новосибирск
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