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Центр необходимо сдать в течение 27 месяцев

Новосибирская фирма выиграла тендер на строительство инжинирингового центра в Томске

4 декабря 2023, 13:00
Фото: 1MI
Центр необходимо сдать в течение 27 месяцев

Фирма из Новосибирска возведет вторую очередь инжинирингового центра в Томске

Фирма из Новосибирска «Строительное управление РСТ» стала победителем аукциона на строительство инжинирингового центра в Томске. Стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщается на сайте особой экономической зоны «Томск», подрядчик займется строительством второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий». Контракт был подписан 30 ноября, построить объект необходимо в течение 27 месяцев.

В рамках строительства на объекте необходимо построить двухэтажный лабораторный корпус с холодным складом металла и переходом, второй этап предполагает возведение семиэтажного административного корпуса. Общая площадь инжинирингового центра составит 21,1 тысячу квадратных метров.

Строительные работы проведут в Томске на проспекте Развития.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Контракт#Аукцион#Александр Ляхов#Тендер
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