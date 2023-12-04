Новосибирская фирма выиграла тендер на строительство инжинирингового центра в Томске

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как сообщается на сайте особой экономической зоны «Томск», подрядчик займется строительством второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий». Контракт был подписан 30 ноября, построить объект необходимо в течение 27 месяцев.
В рамках строительства на объекте необходимо построить двухэтажный лабораторный корпус с холодным складом металла и переходом, второй этап предполагает возведение семиэтажного административного корпуса. Общая площадь инжинирингового центра составит 21,1 тысячу квадратных метров.
Строительные работы проведут в Томске на проспекте Развития.