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Четыре аварийных дома снесут в Октябрьском районе Новосибирска

Четыре аварийных дома снесут в Октябрьском районе Новосибирска

21 ноября 2023, 02:30
Фото: 1MI
В Новосибирске снесут четыре аварийные дома в Октябрьском районе по контракту на сумму 3,06 млн рублей.

В Новосибирске планируется снос четырех домов в Октябрьском районе, которые ранее были признаны аварийными. Муниципальное учреждение «Городское жилищное агентство» объявило аукцион на поиск подрядчика, который будет выполнять эти работы. За выполнение задачи предлагается оплата в размере 3 миллионов 59 тысяч рублей.

Перечень домов, подлежащих сносу, включает улицы Коммунстроевскую, 205, Никитина, 152б, 152в и 156б. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены через восемь рабочих дней после заключения муниципального контракта.

По данным сайта 2ГИС, указанные здания были построены в период с 1952 по 1959 годы. На снос зданий будут выделены средства из городского бюджета, а выбор подрядчика состоится 29 ноября.

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#Новосибирск#Снос#Дом#Аукцион#Эмилия Губарева
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