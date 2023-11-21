Четыре аварийных дома снесут в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске планируется снос четырех домов в Октябрьском районе, которые ранее были признаны аварийными. Муниципальное учреждение «Городское жилищное агентство» объявило аукцион на поиск подрядчика, который будет выполнять эти работы. За выполнение задачи предлагается оплата в размере 3 миллионов 59 тысяч рублей.