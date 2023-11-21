Четыре аварийных дома снесут в Октябрьском районе Новосибирска

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В Новосибирске планируется снос четырех домов в Октябрьском районе, которые ранее были признаны аварийными. Муниципальное учреждение «Городское жилищное агентство» объявило аукцион на поиск подрядчика, который будет выполнять эти работы. За выполнение задачи предлагается оплата в размере 3 миллионов 59 тысяч рублей.
Перечень домов, подлежащих сносу, включает улицы Коммунстроевскую, 205, Никитина, 152б, 152в и 156б. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены через восемь рабочих дней после заключения муниципального контракта.
По данным сайта 2ГИС, указанные здания были построены в период с 1952 по 1959 годы. На снос зданий будут выделены средства из городского бюджета, а выбор подрядчика состоится 29 ноября.