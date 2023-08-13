atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Дома снесут в 2023 году

В Новосибирске снесут два аварийных дома на Никитина — ищут подрядчика

13 августа 2023, 03:38
Фото: 1MI
Дома снесут в 2023 году

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух аварийных домов на Никитина

В Новосибирске на улице Никитина снесут два аварийных дома за 1,8 млн рублей, подрядчика определят 21 августа.

В Новосибирске ищут компанию, которая выполнит работы по сносу двух аварийных домов на улице Никитина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Из документации следует, что необходимо разобрать дома № 138 и 146 методом обрушения. Также в перечень работ входит транспортировка материалов и планировка территории с помощью бульдозеров.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены в течение 30 рабочих дней после подписания контракта. В случае нарушения сроков исполнения, ответственность будет возложена на подрядчика в соответствии с законодательством РФ.

Предполагается, что подрядчика выберут 21 августа. Заказчик готов заплатить более 1,8 миллионов рублей за выполнение работ.

Работы по сносу кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере Новосибирска не начались — ФОТО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске добиваются сноса строящегося общежития для мигрантовНовосибирцы возмутились сносом детской площадки в Тихом центре
#Эмилия Губарева#Госзакупки#Снос#Аварийные дома#Подрядчик#Новосибирск#Общество#Город#Дом
Подпишитесь
Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте
11 августа, 03:31
«Это увлекательный был аттракцион»: новосибирцы за час разобрали все билеты в ЛДС
11 августа, 01:30
Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске
11 августа, 01:56
«Бардак» с билетами в новосибирскую «Сибирь-Арену» прокомментировал министр спорта
11 августа, 05:55
Брошенных циркачами медведей из Новосибирска отдадут в экопарки за 4 млн рублей
11 августа, 02:40
Проезд к ЛДС заблокирован — жители ЖК «Панорама» устроили забастовку
Вчера, 08:22