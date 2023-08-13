В Новосибирске снесут два аварийных дома на Никитина — ищут подрядчика

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
В Новосибирске ищут компанию, которая выполнит работы по сносу двух аварийных домов на улице Никитина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Из документации следует, что необходимо разобрать дома № 138 и 146 методом обрушения. Также в перечень работ входит транспортировка материалов и планировка территории с помощью бульдозеров.
Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены в течение 30 рабочих дней после подписания контракта. В случае нарушения сроков исполнения, ответственность будет возложена на подрядчика в соответствии с законодательством РФ.
Предполагается, что подрядчика выберут 21 августа. Заказчик готов заплатить более 1,8 миллионов рублей за выполнение работ.