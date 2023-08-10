В Новосибирске добиваются сноса строящегося общежития для мигрантов

Уже в апреле местные жители обратили внимание на подозрительное здание. Документы указывали, что это дачный домик, но все знали, что его планировалось использовать как общежитие для трудовых мигрантов. Новосибирцы возражали против такого соседства и обратились с жалобами в несколько инстанций, включая Президента РФ.