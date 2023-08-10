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В Новосибирске добиваются сноса строящегося общежития для мигрантов

10 августа 2023, 02:32
Фото: atas.info
Для мигрантов строили общагу
Строящийся хостел для мигрантов в Новосибирске будет снесен по решению комиссии по самостроям, так как он был построен с нарушениями и вызывал недовольство среди местных жителей.

В Новосибирске собираются разрушить здание, которое строится для размещения мигрантов. Комиссия по самостроям приняла решение о сносе хостела: он находится в частном секторе на улице Пригородная в Кировском районе города. Информация об этом была опубликована в издании «Прецедент».

Уже в апреле местные жители обратили внимание на подозрительное здание. Документы указывали, что это дачный домик, но все знали, что его планировалось использовать как общежитие для трудовых мигрантов. Новосибирцы возражали против такого соседства и обратились с жалобами в несколько инстанций, включая Президента РФ.

Тем временем строительство здания для иностранцев было фактически завершено всего за три месяца. Однако после жалоб провели много проверок, в результате которых выяснилось, что строительство происходило с нарушениями, а размеры здания значительно превышали заявленные.

Теперь администрация Кировского района должна обратиться в суд с требованием о разрушении здания, основываясь на результатах проверок и решении комиссии по самостроям.

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#Эмилия Губарева#Мигранты#Общежитие#Снос#Суд#Жалобы#Новосибирск#Общество
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