Работы по сносу кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере Новосибирска не начались — ФОТО

Корреспондент Atas.info пришел в сквер утром 20 июля, чтобы проверить, действительно ли начался демонтаж кафе. Оказалось, что нет. К сносу не приступали, бульдозеров рядом нет. Получается, что работы по демонтажу начались фактически только на бумаге. Вот, как это выглядит сегодня на нашем фотофакте: