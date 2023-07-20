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Работы по сносу кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере Новосибирска не начались — ФОТО

20 июля 2023, 04:01
Фото: atas.info
Кафе на месте в прежнем виде
Демонтаж кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере в центре Новосибирска все еще начался: на территории даже нет бульдозеристов, хотя снос якобы проходит уже второй день.

В Первомайском сквере Новосибирска начали разрушать ресторан Carl’s Jr, заявляли некоторые СМИ. Работы по разрушению должен выполнить сам владелец здания, согласно решению суда. Александр Герман, собственник здания, считает это решение несправедливым, так как за 20 лет работы у ресторана не было проблем с законом и арендой. Снос якобы начался 19 июля.

Корреспондент Atas.info пришел в сквер утром 20 июля, чтобы проверить, действительно ли начался демонтаж кафе. Оказалось, что нет. К сносу не приступали, бульдозеров рядом нет. Получается, что работы по демонтажу начались фактически только на бумаге. Вот, как это выглядит сегодня на нашем фотофакте:

Снос кафе не производят Снос кафе не производят
Снос кафе не производят
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Стоит отметить, что незаконный участок попал во владение без проведения торгов, поэтому было принято решение его снести. Бизнесмен и владелец заведения Александр Герман выразил недовольство и отметил, что муниципалитет решил перестроить сквер, но не предложил никаких альтернативных решений.

В мэрии сообщили, что из-за отказа владельцев ресторана выполнить решение суда, ремонт в сквере пришлось отложить. Однако предприниматель утверждает, что ему дали еще месяц на исполнение решения суда. Он также указал, что ресторан занимает лишь небольшую часть сквера и работы из-за этого странно было откладывать.

Кроме ресторана Carl’s Jr, также планируется разрушить Sabai Bar, Park Cafe и Перчини в том же Первомайском сквере.

В Новосибирске сносят кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере — что говорит владелец
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#Эмилия Губарева#Первомайский сквер#Снос#Кафе#Суд#Ремонт#Новосибирск#Общество#Город
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