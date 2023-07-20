Работы по сносу кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере Новосибирска не начались — ФОТО

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Первомайском сквере Новосибирска начали разрушать ресторан Carl’s Jr, заявляли некоторые СМИ. Работы по разрушению должен выполнить сам владелец здания, согласно решению суда. Александр Герман, собственник здания, считает это решение несправедливым, так как за 20 лет работы у ресторана не было проблем с законом и арендой. Снос якобы начался 19 июля.
Корреспондент Atas.info пришел в сквер утром 20 июля, чтобы проверить, действительно ли начался демонтаж кафе. Оказалось, что нет. К сносу не приступали, бульдозеров рядом нет. Получается, что работы по демонтажу начались фактически только на бумаге. Вот, как это выглядит сегодня на нашем фотофакте:
Стоит отметить, что незаконный участок попал во владение без проведения торгов, поэтому было принято решение его снести. Бизнесмен и владелец заведения Александр Герман выразил недовольство и отметил, что муниципалитет решил перестроить сквер, но не предложил никаких альтернативных решений.
В мэрии сообщили, что из-за отказа владельцев ресторана выполнить решение суда, ремонт в сквере пришлось отложить. Однако предприниматель утверждает, что ему дали еще месяц на исполнение решения суда. Он также указал, что ресторан занимает лишь небольшую часть сквера и работы из-за этого странно было откладывать.
Кроме ресторана Carl’s Jr, также планируется разрушить Sabai Bar, Park Cafe и Перчини в том же Первомайском сквере.