atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Град, сильный ливень и ветер обрушились на Новосибирск

Град, сильный ливень и ветер обрушились на Новосибирск

20 мая 2024, 09:05
Фото: atas.info
На Новосибирск обрушился проливной дождь с градом и порывами ветра, синоптики предупредили о неделе с постоянными осадками.

На Новосибирск днем в понедельник, 20 мая обрушился град и проливной дождь, сопровождаемые ощутимыми порывами ветра. Как накануне сообщили синоптики, вся новая рабочая неделя будет дождливой.

По наблюдениям журналистов Atas.info, буйство стихии продолжалось буквально несколько минут, а град, не превышавший трех миллиметров в диаметре таял, едва оказавшись на поверхности земли.

Судя по карте осадков Яндекса, на большей части запада Новосибирской области идет сильный дождь

Читайте также:
Дожди и температурные качели обещают в Новосибирске 20–26 маяНазваны даты ближайших мощных магнитных бурь в Новосибирской областиПолет МКС на фоне Луны снял на видео новосибирец
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Ветер#Град#Проливной дождь
Подпишитесь
Гуляющий в темноте «маньяк — молоточник» напугал жителей Новосибирска
Сегодня, 08:47
Назван срок появления новых станций метро в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече
Сегодня, 06:45
Новая песня Клавы Коки возмутила новосибирских активистов — что в ней такого?
Сегодня, 06:10
Реконструкцию площади Калинина снова перенесла мэрия Новосибирска — причина
Вчера, 03:04
"