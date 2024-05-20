Град, сильный ливень и ветер обрушились на Новосибирск

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
На Новосибирск днем в понедельник, 20 мая обрушился град и проливной дождь, сопровождаемые ощутимыми порывами ветра. Как накануне сообщили синоптики, вся новая рабочая неделя будет дождливой.
По наблюдениям журналистов Atas.info, буйство стихии продолжалось буквально несколько минут, а град, не превышавший трех миллиметров в диаметре таял, едва оказавшись на поверхности земли.
Судя по карте осадков Яндекса, на большей части запада Новосибирской области идет сильный дождь