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Published Сегодня, 04:58

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Дожди и температурные качели обещают в Новосибирске 20–26 мая

Дожди и температурные качели обещают в Новосибирске 20–26 мая

19 мая 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
На грядущей неделе жителям Новосибирской области явно пригодятся зонты. Если верить сервисам прогноза погоды, осадки будут идти практически всю неделю.

По информации сервиса «Гисметео», без влаги не обойдется ни один день следующей недели. Во вторник, 21 мая, и пятницу, 24 мая, вовсе обещают грозы. В течение недели температура воздуха будет плавно повышаться и достигнет пика 24 мая. В субботу, 25 мая, и воскресенье, 26 мая, ожидается похолодание. В дневные часы прогнозируют около +12…+15 градусов, в ночные — +6…+8 градусов.

Фото: Гисметео

Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода» с той лишь разницей, что обещают передышку от дождей в среду, 22 мая, и четверг, 23 мая.

Центр погоды «Фобос» прогнозирует ощутимое похолодание к следующим выходным. В дневные часы 25–26 мая столбики термометров могут опуститься до +4 градусов, днем — до +8…+11 градусов.

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