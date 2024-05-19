Дожди и температурные качели обещают в Новосибирске 20–26 мая

По информации сервиса «Гисметео», без влаги не обойдется ни один день следующей недели. Во вторник, 21 мая, и пятницу, 24 мая, вовсе обещают грозы. В течение недели температура воздуха будет плавно повышаться и достигнет пика 24 мая. В субботу, 25 мая, и воскресенье, 26 мая, ожидается похолодание. В дневные часы прогнозируют около +12…+15 градусов, в ночные — +6…+8 градусов.