Дожди и температурные качели обещают в Новосибирске 20–26 мая

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
По информации сервиса «Гисметео», без влаги не обойдется ни один день следующей недели. Во вторник, 21 мая, и пятницу, 24 мая, вовсе обещают грозы. В течение недели температура воздуха будет плавно повышаться и достигнет пика 24 мая. В субботу, 25 мая, и воскресенье, 26 мая, ожидается похолодание. В дневные часы прогнозируют около +12…+15 градусов, в ночные — +6…+8 градусов.
Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода» с той лишь разницей, что обещают передышку от дождей в среду, 22 мая, и четверг, 23 мая.
Центр погоды «Фобос» прогнозирует ощутимое похолодание к следующим выходным. В дневные часы 25–26 мая столбики термометров могут опуститься до +4 градусов, днем — до +8…+11 градусов.