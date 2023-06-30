Новосибирцы возмутились сносом детской площадки в Тихом центре

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как сообщает Сибкрай.Ru, демонтаж начался сегодня, 30 июня. Строительная техника приехала в сквер «Водник» и приступила к сносу площадки для игр.
Детская площадка была передана на баланс Горзеленхоза несколько лет назад, изначально инициатива принадлежала местному предпринимателю. Согласно отчету мэрии, в 2021 году в рамках муниципальной программы «Зеленый Новосибирск» были отремонтированы лавочки и оборудование игровых элементов. На капитальный ремонт игрового пространства из бюджета освоили 300 тысяч рублей.
Сам демонтаж не прошел «под сурдинку» и соответствующее объявление повесили заранее. Жители Тихого центра назвали действия городских властей «варварством» и наплевательским отношением к меценатству. Детская площадка пользовалась бешеной популярностью у всех малышей Новосибирска.
В самой мэрии заявили, что детская площадка в ближайшее время могла прийти в негодность из-за устаревшего оборудования и невозможности приобрести новые элементы. Тем не менее, юных новосибирцев не оставят без игр.
«Новая площадка будет установлена в текущем благоустроительном сезоне. На ее установку планируется потратить 4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-центре администрации Новосибирска.