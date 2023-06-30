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Новосибирцы возмутились сносом детской площадки в Тихом центре

30 июня 2023, 12:30
Фото: Сибкрай.Ru
Площадка пользовалась бешеным успехом у детей

В Новосибирске начали сносить популярнейшую детскую площадку

Жители Тихого центра выразили возмущение сносом детской площадки. Несколько лет назад ее установил частный меценат.

Как сообщает Сибкрай.Ru, демонтаж начался сегодня, 30 июня. Строительная техника приехала в сквер «Водник» и приступила к сносу площадки для игр.

Детская площадка была передана на баланс Горзеленхоза несколько лет назад, изначально инициатива принадлежала местному предпринимателю. Согласно отчету мэрии, в 2021 году в рамках муниципальной программы «Зеленый Новосибирск» были отремонтированы лавочки и оборудование игровых элементов. На капитальный ремонт игрового пространства из бюджета освоили 300 тысяч рублей.

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Сам демонтаж не прошел «под сурдинку» и соответствующее объявление повесили заранее. Жители Тихого центра назвали действия городских властей «варварством» и наплевательским отношением к меценатству. Детская площадка пользовалась бешеной популярностью у всех малышей Новосибирска.

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В самой мэрии заявили, что детская площадка в ближайшее время могла прийти в негодность из-за устаревшего оборудования и невозможности приобрести новые элементы. Тем не менее, юных новосибирцев не оставят без игр.

«Новая площадка будет установлена в текущем благоустроительном сезоне. На ее установку планируется потратить 4 миллиона рублей», — рассказали в пресс-центре администрации Новосибирска.
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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Дети#Снос#Мэрия Новосибирска
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