Новосибирцы возмутились сносом детской площадки в Тихом центре

Детская площадка была передана на баланс Горзеленхоза несколько лет назад, изначально инициатива принадлежала местному предпринимателю. Согласно отчету мэрии, в 2021 году в рамках муниципальной программы «Зеленый Новосибирск» были отремонтированы лавочки и оборудование игровых элементов. На капитальный ремонт игрового пространства из бюджета освоили 300 тысяч рублей.