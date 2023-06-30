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Мэрия Новосибирска опровергает слухи о закрытии кладбища «Южное»

30 июня 2023, 05:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Кладбище не закрывали
Новосибирская мэрия опровергает слухи о закрытии кладбища «Южное», утверждая, что лишь на одном участке временно приостановлены захоронения из-за подтопления, однако работы по исправлению ситуации уже проведены.

В мэрии Новосибирска опровергли слухи о закрытии кладбища «Южное». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале «МЭР и Я», мэрия назвала эту информацию недостоверной. Ранее появилось сообщение о прекращении плановых захоронений на кладбище «Южное» из-за проблем с затоплением.

В настоящий момент кладбище остается открытым. Было принято решение о временном прекращении захоронений на одном квартале, где обнаружили подтопление. Сейчас проводятся работы по поднятию уровня земли на этом участке.

Городская администрация также добавила, что в конце июня был заключен контракт с подрядной организацией для разработки рекомендаций по предотвращению поверхностного затопления кладбища.

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