В мэрии Новосибирска опровергли слухи о закрытии кладбища «Южное». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале «МЭР и Я», мэрия назвала эту информацию недостоверной. Ранее появилось сообщение о прекращении плановых захоронений на кладбище «Южное» из-за проблем с затоплением.