Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В мэрии Новосибирска опровергли слухи о закрытии кладбища «Южное». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале «МЭР и Я», мэрия назвала эту информацию недостоверной. Ранее появилось сообщение о прекращении плановых захоронений на кладбище «Южное» из-за проблем с затоплением.
В настоящий момент кладбище остается открытым. Было принято решение о временном прекращении захоронений на одном квартале, где обнаружили подтопление. Сейчас проводятся работы по поднятию уровня земли на этом участке.
Городская администрация также добавила, что в конце июня был заключен контракт с подрядной организацией для разработки рекомендаций по предотвращению поверхностного затопления кладбища.