Новосибирские водители пребывают в ярости из-за закрытия парковки у цирка

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как сообщает «НГС Новосибирск», паркинг возле цирка огородили бетонными блоками в начале июня для установки памятника Николаю Чудотворцу. Сама скульптура была торжественно установлена и освящена накануне Дня города. При этом за такой вариант благоустройства Нарымского сквера проголосовало большинство горожан.
Однако озеленение и благоустройство общественного пространства не оставило места для парковки и ее практически сровняли с землей. Теперь водители вынуждены парковаться в другом месте, что дико раздражает автомобилистов.
По мнению общественника Вячеслава Ашуркова, в данном месте вполне возможно оборудовать небольшую платную парковку. Пространство возле цирка всегда забито людьми, желающими сходить в цирк, поставить свечку в Вознесенском соборе и погулять в Нарымском сквере. В связи с этим мини-паркинг с паркоматом будет выглядеть интеллигентно и избавит автомобилистов от лишней головной боли и необходимости нарушать правила.
Но в мэрии считают, что ликвидировать было нечего, так как парковки не было юридически. Место под паркинг стихийно создали автовладельцы еще в девяностые годы, а соответствующей документации не прилагалось. По словам вице-мэра Анны Терешковой, в администрацию сыпались жалобы от директора цирка на местных дрифтеров и излишне наглых водителей.
«Мы понимаем недовольство людей, но здесь мы — исполнители. На данный момент точных цифр по стоимости реконструкции у нас нет, проект корректируется», — заявила Терешкова.
Торги по реконструкции площадки объявят в ближайшее время. Сейчас возле бывшей парковки должны убрать бетонные плиты и высадить цветы.