Новосибирские водители пребывают в ярости из-за закрытия парковки у цирка

Но в мэрии считают, что ликвидировать было нечего, так как парковки не было юридически. Место под паркинг стихийно создали автовладельцы еще в девяностые годы, а соответствующей документации не прилагалось. По словам вице-мэра Анны Терешковой, в администрацию сыпались жалобы от директора цирка на местных дрифтеров и излишне наглых водителей.