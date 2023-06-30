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Новосибирские водители пребывают в ярости из-за закрытия парковки у цирка

30 июня 2023, 07:39
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Парковку ликвидировали для установки памятника Николаю Чудотворцу

В Новосибирске водители недовольны закрытием парковки у цирка

В Новосибирске закрыли парковку у цирка в рамках реконструкции Нарымского сквера. На площадке паркинга планируется высадить деревья и благоустроить территорию. Однако многие водители крайне недовольны.

Как сообщает «НГС Новосибирск», паркинг возле цирка огородили бетонными блоками в начале июня для установки памятника Николаю Чудотворцу. Сама скульптура была торжественно установлена и освящена накануне Дня города. При этом за такой вариант благоустройства Нарымского сквера проголосовало большинство горожан.

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Однако озеленение и благоустройство общественного пространства не оставило места для парковки и ее практически сровняли с землей. Теперь водители вынуждены парковаться в другом месте, что дико раздражает автомобилистов.

По мнению общественника Вячеслава Ашуркова, в данном месте вполне возможно оборудовать небольшую платную парковку. Пространство возле цирка всегда забито людьми, желающими сходить в цирк, поставить свечку в Вознесенском соборе и погулять в Нарымском сквере. В связи с этим мини-паркинг с паркоматом будет выглядеть интеллигентно и избавит автомобилистов от лишней головной боли и необходимости нарушать правила.

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Но в мэрии считают, что ликвидировать было нечего, так как парковки не было юридически. Место под паркинг стихийно создали автовладельцы еще в девяностые годы, а соответствующей документации не прилагалось. По словам вице-мэра Анны Терешковой, в администрацию сыпались жалобы от директора цирка на местных дрифтеров и излишне наглых водителей.

«Мы понимаем недовольство людей, но здесь мы — исполнители. На данный момент точных цифр по стоимости реконструкции у нас нет, проект корректируется», — заявила Терешкова.
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Торги по реконструкции площадки объявят в ближайшее время. Сейчас возле бывшей парковки должны убрать бетонные плиты и высадить цветы.

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#Новосибирск#Анна Терешкова#Транспорт#Александр Ляхов#Парковка#Сквер#Мэрия Новосибирска
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