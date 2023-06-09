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В спальном районе Новосибирска построят часовню

9 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI
В Новосибирске построят еще один храм

В Новосибирске на территории спального района построят часовню

В Новосибирске построят очередной православный храм. Он появится в Станиславском жилмассиве. Стройку уже одобрила мэрия.
«Предоставить местной религиозной организации православному Приходу храма святого праведного Симеона Верхотурского г. Новосибирска „Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)“ разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063851 площадью 2595 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, з/у 14а и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) — „осуществление религиозных обрядов (3.7.1) — объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)“, — указано в соответствующем постановлении городской администрации на правовом портале города Новосибирска.
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Сейчас на месте будущей стройки находится продуктовый магазинчик «Улыбка». При этом храм появится в спальном районе между домами №14 и №16.

Священник Новосибирской епархии отец Георгий пояснил «Новосибирским новостям», что церковь попросили построить сами местные жители.

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«Это семьи с детьми, пожилые люди. Поэтому владыка благословил возведение небольшой, практически домовой, церкви для них», — рассказал отец Георгий.

При этом в рамках стройки планируется возведение небольшого парка.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Церковь#Строительство
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