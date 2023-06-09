В спальном районе Новосибирска построят часовню

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«Предоставить местной религиозной организации православному Приходу храма святого праведного Симеона Верхотурского г. Новосибирска „Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)“ разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063851 площадью 2595 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, з/у 14а и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) — „осуществление религиозных обрядов (3.7.1) — объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)“, — указано в соответствующем постановлении городской администрации на правовом портале города Новосибирска.
Сейчас на месте будущей стройки находится продуктовый магазинчик «Улыбка». При этом храм появится в спальном районе между домами №14 и №16.
Священник Новосибирской епархии отец Георгий пояснил «Новосибирским новостям», что церковь попросили построить сами местные жители.
«Это семьи с детьми, пожилые люди. Поэтому владыка благословил возведение небольшой, практически домовой, церкви для них», — рассказал отец Георгий.
При этом в рамках стройки планируется возведение небольшого парка.