В Новосибирск прибудет ковчег святого Георгия Победоносца: от чего защищает

В течение трех дней перед ковчегом в Вознесенском соборе будут проходить молебные пения с акафистом святому великомученику Георгию. А завершение этого торжества состоится 15 июня, когда проведут заключительный молебен в 18.30, а повезут святыню в 19.00 в другие регионы.