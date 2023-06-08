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Published Сегодня, 04:18

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В Новосибирск прибудет ковчег святого Георгия Победоносца: от чего защищает

8 июня 2023, 04:18
Фото: 1MI
Помолиться мощам святого можно будет с 13 по 15 июня

В Новосибирск прибудет ковчег святого великомученика Георгия Победоносца

С 13 по 15 июня в Новосибирск привезут ковчег, в котором находится частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

13 июня в 9.50 состоится торжественная встреча в Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91). Затем в 10.00 митрополит Новосибирский и Бердский Никодим вместе с духовенством Новосибирской митрополии совершат Божественную литургию.

В течение трех дней перед ковчегом в Вознесенском соборе будут проходить молебные пения с акафистом святому великомученику Георгию. А завершение этого торжества состоится 15 июня, когда проведут заключительный молебен в 18.30, а повезут святыню в 19.00 в другие регионы.

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Верующие смогут вознести молитвы за здравие российского воинства. Люди обращаются к святым в моменты трудностей, неудач и заболеваний. Один из них — святой Георгий Победоносец, который прославился своим подвигом, мужественностью и выносливостью. Проявлял непоколебимость и веру в Бога.

Святой Георгий Победоносец помогает при обращении за помощью в различных сферах жизни:

  • В боевых делах способен дать веру в победу и победить врага.
  • Способствует выздоровлению.
  • Увеличит урожай.
  • Помогает найти наиболее правильные ответы в сложных процессах и помогает единодушно пройти через все испытания.
  • Способствует укреплению веры, защите от заблуждений, сомнений.
  • Обращаясь к нему, можно найти успокоение, мир и покой.
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#Эмилия Губарева#Вера#Православие#Храмы#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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