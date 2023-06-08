В Новосибирск прибудет ковчег святого Георгия Победоносца: от чего защищает

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 05:32
13 июня в 9.50 состоится торжественная встреча в Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91). Затем в 10.00 митрополит Новосибирский и Бердский Никодим вместе с духовенством Новосибирской митрополии совершат Божественную литургию.
В течение трех дней перед ковчегом в Вознесенском соборе будут проходить молебные пения с акафистом святому великомученику Георгию. А завершение этого торжества состоится 15 июня, когда проведут заключительный молебен в 18.30, а повезут святыню в 19.00 в другие регионы.
Верующие смогут вознести молитвы за здравие российского воинства. Люди обращаются к святым в моменты трудностей, неудач и заболеваний. Один из них — святой Георгий Победоносец, который прославился своим подвигом, мужественностью и выносливостью. Проявлял непоколебимость и веру в Бога.
Святой Георгий Победоносец помогает при обращении за помощью в различных сферах жизни: