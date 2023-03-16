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Published Сегодня, 02:53

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15 новых православных храмов построят в Новосибирске за несколько лет

16 марта 2023, 02:53
Фото: 1MI
15 храмов достраивают в Новосибирске
В Новосибирске строят 15 новых храмов. Сейчас они находятся на разных этапах готовности, рассказал мэр Анатолий Локоть во время встречи с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом.

Как передают «Новосибирские новости», во время встречи был подписан план совместной духовно-просветительской деятельности и социально-благотворительной работы.

Под благотворительной деятельностью понимается отправка гуманитарной помощи в зону СВО, а также помощь новосибирцам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Стоит отметить, что в 2022 году для спецоперации совместно с епархией было отправлено 100 тонн гуманитарной помощи. В 2023 году оказание данной поддержки будет продолжаться.

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#Эмилия Губарева#Храмы#Церковь#Православие#Вера#Общество#Культура#Спецоперация#Новосибирск#Бердск
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