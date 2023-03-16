15 новых православных храмов построят в Новосибирске за несколько лет

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Как передают «Новосибирские новости», во время встречи был подписан план совместной духовно-просветительской деятельности и социально-благотворительной работы.
Под благотворительной деятельностью понимается отправка гуманитарной помощи в зону СВО, а также помощь новосибирцам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
Стоит отметить, что в 2022 году для спецоперации совместно с епархией было отправлено 100 тонн гуманитарной помощи. В 2023 году оказание данной поддержки будет продолжаться.
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