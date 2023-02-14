В новосибирских храмах отказались проводить венчания 14 февраля

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам священника Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Дмитрия Сальникова, День всех влюбленных 14 февраля – это не православный праздник. В эту дату почитают память мученика Трифона.
В православии чествуют 12 августа Священномученика Валентина Италийского.
— Священномученик жил в III веке. Имея крепкую веру ведя чистую высоконравственную жизнь, Валентин получил от Бога дар исцелять болезни, — сказал священнослужитель в беседе с «МК в Новосибирске».
Также, по мнению Дмитрия Сальникова, День святого Валентина всего лишь выдумка с Запада и шоу-бизнеса. Благодаря этому дню - «отнимают деньги у населения» (вероятно, речь идет о подарках. Прим. Ред.).
Священник уточнил, что венчания не совершаются накануне великих праздников, а 15 февраля будет Сретение Господне.
Напомним, ранее стало известно, что в День Валентина влюбленные тратят на подарки для второй половины около 2 150 рублей.