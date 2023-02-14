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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В новосибирских храмах отказались проводить венчания 14 февраля

14 февраля 2023, 06:24
Фото: 1MI
В храмах не венчают 14 февраля
В День святого Валентина в новосибирских храмах не будут венчать молодоженов.

По словам священника Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Дмитрия Сальникова, День всех влюбленных 14 февраля – это не православный праздник. В эту дату почитают память мученика Трифона.

В православии чествуют 12 августа Священномученика Валентина Италийского.

— Священномученик жил в III веке. Имея крепкую веру ведя чистую высоконравственную жизнь, Валентин получил от Бога дар исцелять болезни, — сказал священнослужитель в беседе с «МК в Новосибирске».

Также, по мнению Дмитрия Сальникова, День святого Валентина всего лишь выдумка с Запада и шоу-бизнеса. Благодаря этому дню - «отнимают деньги у населения» (вероятно, речь идет о подарках. Прим. Ред.).

Священник уточнил, что венчания не совершаются накануне великих праздников, а 15 февраля будет Сретение Господне.

Новосибирцы готовы заплатить за подарок ко Дню всех влюбленных 2 150 рублей
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Напомним, ранее стало известно, что в День Валентина влюбленные тратят на подарки для второй половины около 2 150 рублей. 

#Церковь#Вера#Православие#Храмы#Общество#Новосибирск#Культура#Эмилия Губарева
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