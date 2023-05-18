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В Новосибирске до конца июня появится памятник Николе Чудотворцу

18 мая 2023, 07:44
Фото: Новосибирская епархия
Памятник появится в конце июня

В Новосибирске до конца июня поставят памятник Николаю Чудотворцу

В Новосибирске появится памятник Николаю Чудотворцу. Установка памятника запланирована до конца июня.

«По информации управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, напротив центрального входа в сквер «Нарымский» со стороны улицы Челюскинцев установят памятник Николаю Чудотворцу», - цитирует мэрию precedent.tv.

При этом установка памятника обойдется в 671 тысячу рублей.  Установить арт-объект необходимо до 20 июня.

Сама скульптура была изготовлена пять лет назад художником Сергеем Исаковым. Скульптура была одобрена Русской православной церковью. Предполагается, что она станет одной из главных достопримечательностей Новосибирска.

Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу установят в Новосибирске ко Дню города 2023
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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Церковь#Православие#Памятник
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