В Новосибирске до конца июня появится памятник Николе Чудотворцу

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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«По информации управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, напротив центрального входа в сквер «Нарымский» со стороны улицы Челюскинцев установят памятник Николаю Чудотворцу», - цитирует мэрию precedent.tv.
При этом установка памятника обойдется в 671 тысячу рублей. Установить арт-объект необходимо до 20 июня.
Сама скульптура была изготовлена пять лет назад художником Сергеем Исаковым. Скульптура была одобрена Русской православной церковью. Предполагается, что она станет одной из главных достопримечательностей Новосибирска.