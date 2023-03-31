Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу установят в Новосибирске ко Дню города 2023

Как сообщают «Новосибирские новости», памятник установят ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье июня 2023. Шестиметровую статую установят в створе лестницы, ведущей в Нарымский сквер. В дальнейшем рядом создадут зеленую зону, что также является частью программы благоустройства и расширения общественного пространства.