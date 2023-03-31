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Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу установят в Новосибирске ко Дню города 2023

31 марта 2023, 08:46
Фото: wikimedia.org
В Новосибирске установят памятник Николаю Чудотворцу

В Новосибирске ко Дню города появится памятник Николаю Чудотворцу

В Новосибирске установят памятник Николаю Чудотворцу. Арт-объект разместят в пространстве между цирком и Вознесенским собором. За данный вариант благоустройства ранее проголосовали сами новосибирцы в 2020 году.

Как сообщают «Новосибирские новости», памятник установят ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье июня 2023. Шестиметровую статую установят в створе лестницы, ведущей в Нарымский сквер. В дальнейшем рядом создадут зеленую зону, что также является частью программы благоустройства  и расширения общественного пространства.

Идею установки скульптуры ранее предложило Новосибирское землячество, его представители активно собирали деньги на мероприятие еще в 2018 году. Проектом занимался скульптор Сергей Исаков, уже набивший руку на аналогичных памятниках в Омске, Бийске и Колывани. Объект предполагается торжественно открыть накануне 130-летия Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске намерены благоустроить Первомайский сквер. В его рамках также отремонтируют легендарный фонтан «Мишка».

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#Новосибирск#Культура#Памятник#День города#Сквер
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