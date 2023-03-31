Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу установят в Новосибирске ко Дню города 2023

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как сообщают «Новосибирские новости», памятник установят ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье июня 2023. Шестиметровую статую установят в створе лестницы, ведущей в Нарымский сквер. В дальнейшем рядом создадут зеленую зону, что также является частью программы благоустройства и расширения общественного пространства.
Идею установки скульптуры ранее предложило Новосибирское землячество, его представители активно собирали деньги на мероприятие еще в 2018 году. Проектом занимался скульптор Сергей Исаков, уже набивший руку на аналогичных памятниках в Омске, Бийске и Колывани. Объект предполагается торжественно открыть накануне 130-летия Новосибирска.
Напомним, что в Новосибирске намерены благоустроить Первомайский сквер. В его рамках также отремонтируют легендарный фонтан «Мишка».