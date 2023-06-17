Площадь у Нарымского сквера в Новосибирске благоустроят за 103 млн рублей

В 2020 году был разработан дизайн-проект благоустройства Нарымского сквера, который создал архитектор Алексей Карнаухов. В мае 2023 года у сквера были проведены земляные работы для установки памятника Николаю Чудотворцу. Согласно информации, работы должны завершиться до 20 июня.