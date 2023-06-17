Площадь у Нарымского сквера в Новосибирске благоустроят за 103 млн рублей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Около Нарымского сквера у цирка и Вознесенского собора планируется привести в порядок территорию за 103 миллиона рублей. Эту информацию опубликовали на госзакупках.
Заказчиком выступает — «Горзеленхоз». Перед началом работ высадят перовскию, девичий виноград и сирень.
Также будет установлено несколько новых скамеек и урн. Средства будут потрачены и на замену внешней канализации. Принимаются заявки от подрядчиков до 5 июля.
В 2020 году был разработан дизайн-проект благоустройства Нарымского сквера, который создал архитектор Алексей Карнаухов. В мае 2023 года у сквера были проведены земляные работы для установки памятника Николаю Чудотворцу. Согласно информации, работы должны завершиться до 20 июня.