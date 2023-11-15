Аварийный дом на Расточке снесут в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
В Новосибирске мэрия планирует снести аварийный дом на улице Мира на Расточке. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте муниципалитета, будет проведена процедура выкупа 18 квартир и изъятия земельного участка.
Детали этой сделки пока неизвестны. Участок будет включен в проект Комплексного развития территории.
В октябре этого года было объявлено об аварийном состоянии 16 домов на семи улицах Расточки и о планах сноса всех этих зданий. Дом №11 стал первым в списке для сноса.