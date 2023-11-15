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Аварийный дом на Расточке снесут в Новосибирске

Аварийный дом на Расточке снесут в Новосибирске

15 ноября 2023, 02:20
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мэрия Новосибирска планирует снести аварийный дом на улице Мира на Расточке и выкупить 18 квартир, чтобы использовать земельный участок в проекте развития территории.

В Новосибирске мэрия планирует снести аварийный дом на улице Мира на Расточке. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте муниципалитета, будет проведена процедура выкупа 18 квартир и изъятия земельного участка.

Детали этой сделки пока неизвестны. Участок будет включен в проект Комплексного развития территории.

В октябре этого года было объявлено об аварийном состоянии 16 домов на семи улицах Расточки и о планах сноса всех этих зданий. Дом №11 стал первым в списке для сноса.

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#Город#Новосибирск#Снос#Мэрия Новосибирска#Эмилия Губарева#Выкуп
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