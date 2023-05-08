По данным сервиса 2GIS в Новосибирске более 1500 торговых точек, где продают табачные изделия, это примерно один магазин на 1000 жителей города. Самое большое количество торговых точек, торгующих табачными изделиями - в Ленинском районе Новосибирска. На самом деле, это не означает, что именно здесь живет больше всего курильщиков - ведь Ленинский район является самым многочисленным районом Новосибирска, здесь проживает более 300 тысяч человек.