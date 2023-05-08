atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Изображение материала

Названа тройка самых курящих районов Новосибирска по версии 2GIS

8 мая 2023, 12:38
Фото: 1MI
Стало известно, в каких районах Новосибирска больше всего торговых точек по продаже табачных изделий.

По данным сервиса 2GIS в Новосибирске более 1500 торговых точек, где продают табачные изделия, это примерно один магазин на 1000 жителей города. Самое большое количество торговых точек, торгующих табачными изделиями - в Ленинском районе Новосибирска. На самом деле, это не означает, что именно здесь живет больше всего курильщиков - ведь Ленинский район является самым многочисленным районом Новосибирска, здесь проживает более 300 тысяч человек.

На втором месте по количеству торговых точек, торгующих сигаретами и другим табачными изделиями, Октябрьский район Новосибирска, на третьем месте - Кировский район. 

Меньше всего спрос на сигареты и табачные изделия в Железнодорожном, Советском и Первомайском районах. Однако, в городе есть микрорайоны, где количество табачных магазинов в среднем выше, чем по Новосибирску в целом. Это Расточка-2, Ключ-Камышенское плато, Дивногорский, Шевченковский жилмассив, Хилокский микрорайон, а также Нижняя Ельцовка.

Главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Сергей Фурсов подтвердил, что существует связь между развитием онкозаболеваний и курением, которое является одним из факторов риска.

Запреты неэффективны: врач Александр Розанов о борьбе с курением
Узнать подробнее

Врачи считают, что запреты курения не влияют на то, чтобы люди в целом меньше курили.

#Ольга Храмушкина#Сигареты#Районы#Курение#Здоровье#Новосибирск
Подпишитесь
ТОП-10 фото с репетиции парада Победы в Новосибирске
6 мая 02:53
«Кому молился, тот и спас» — Роман Фролов о чудесном спасении в зоне СВО
6 мая 01:58
Блогер показал смог над Новосибирском с высоты птичьего полета
6 мая 04:43
Репетиция парада 7 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют
6 мая 09:00
График испытаний теплосетей и труб кипятком в Новосибирске – адреса назвала СГК
5 мая 05:09
День радио в Новосибирске 7 мая 2023 – полная программа празднования: флэшмобы, игры
Вчера, 00:38