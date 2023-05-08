Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По данным сервиса 2GIS в Новосибирске более 1500 торговых точек, где продают табачные изделия, это примерно один магазин на 1000 жителей города. Самое большое количество торговых точек, торгующих табачными изделиями - в Ленинском районе Новосибирска. На самом деле, это не означает, что именно здесь живет больше всего курильщиков - ведь Ленинский район является самым многочисленным районом Новосибирска, здесь проживает более 300 тысяч человек.
На втором месте по количеству торговых точек, торгующих сигаретами и другим табачными изделиями, Октябрьский район Новосибирска, на третьем месте - Кировский район.
Меньше всего спрос на сигареты и табачные изделия в Железнодорожном, Советском и Первомайском районах. Однако, в городе есть микрорайоны, где количество табачных магазинов в среднем выше, чем по Новосибирску в целом. Это Расточка-2, Ключ-Камышенское плато, Дивногорский, Шевченковский жилмассив, Хилокский микрорайон, а также Нижняя Ельцовка.
Главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Сергей Фурсов подтвердил, что существует связь между развитием онкозаболеваний и курением, которое является одним из факторов риска.
Врачи считают, что запреты курения не влияют на то, чтобы люди в целом меньше курили.