Из-за непотушенных бычков за неделю погибли двое новосибирцев

За минувшую неделю, с 6 по 12 мая, в пожарах, спровоцированных курением в жилых помещениях, погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.