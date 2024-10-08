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Сигареты

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2024
410 тысяч пачек нелегальных сигарет попало на прилавки регионов Сибири
Сотрудники Сибирского таможенного управления совместно с полицейскими подсчитали число изъятой нелегальной табачной продукции, следует из сообщения ведомства.
8 октября, 03:20
Контрафактные сигареты на 15 млн нашли у жителей Новосибирска
В Новосибирске полицейские нашли у мужчин контрафактные сигареты в большой партии, сообщает МВД.
2 октября, 01:39
Из-за непотушенных бычков за неделю погибли двое новосибирцев
За минувшую неделю, с 6 по 12 мая, в пожарах, спровоцированных курением в жилых помещениях, погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
13 мая, 11:21
Тысячи пачек контрабандных сигарет «накрыли» таможенники в Новосибирске
Целый склад нелегальных сигарет нашли силовики, о чем сообщили новосибирские таможенники.
2 мая, 03:32
2023
Магаданец едва не спалил новосибирский самолет из-за сигареты
19 декабря 2023, 06:48
Названа тройка самых курящих районов Новосибирска по версии 2GIS
Стало известно, в каких районах Новосибирска больше всего торговых точек по продаже табачных изделий.
8 мая 2023, 12:38
2022
18+. Новосибирский врач назвал опасные вещества в составе контрафактных сигарет и алкоголя
15 сентября 2022, 09:57

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