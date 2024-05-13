Из-за непотушенных бычков за неделю погибли двое новосибирцев

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Первый случай произошел в селе Участок-Балта Мошковского района. Пожарные тушили возгорание больше часа, после чего нашли в частном доме 46-летнего мужчину без признаков жизни.
Второй эпизод случился 7 мая. Вспыхнула квартира на улице Новосибирская в Ленинском районе. Пожар порушили за 15 минут. После чего в помещении нашли 63-летнего мужчину.
Всего за минувшую неделю, 6–12 мая в регионе случились 393 пожара. Подавляющее большинство случаев составила горящая трава. Особенно отличились Коченевский, Искитимский, Колыванский, Мошковский районы.