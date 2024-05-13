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Из-за непотушенных бычков за неделю погибли двое новосибирцев

Из-за непотушенных бычков за неделю погибли двое новосибирцев

13 мая 2024, 11:21
Фото: 1MI
За минувшую неделю, с 6 по 12 мая, в пожарах, спровоцированных курением в жилых помещениях, погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Первый случай произошел в селе Участок-Балта Мошковского района. Пожарные тушили возгорание больше часа, после чего нашли в частном доме 46-летнего мужчину без признаков жизни.

Второй эпизод случился 7 мая. Вспыхнула квартира на улице Новосибирская в Ленинском районе. Пожар порушили за 15 минут. После чего в помещении нашли 63-летнего мужчину.

Всего за минувшую неделю, 6–12 мая в регионе случились 393 пожара. Подавляющее большинство случаев составила горящая трава. Особенно отличились Коченевский, Искитимский, Колыванский, Мошковский районы.

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#Алёна Рогонова#Пожар#Погиб#МЧС#Сигареты
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