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Posted 20 декабря, 04:53

Published 20 декабря, 04:53

Modified 20 декабря, 04:55

Updated 20 декабря, 04:55

Не весь табак легален

Сотни тысяч нелегальных сигарет нашли в Новосибирске

20 декабря 2024, 04:53
Фото: 1MI. Не весь табак легален
В Новосибирске были найдены сотни тысяч пачек незаконных сигарет, о чем сообщила таможня.

В Новосибирске за 2024 год нашли 266 тысяч пачек нелегальных сигарет. Все они были без акцизной марки, которой обозначают товары в России. Также на них не было индивидуальной маркировки.

Выявленный объем нелегальных партий оказался в три раза большем, чем в 2023 году. Больше всего их находили во внутреннем рынке. В магазинах обнаружили 14 тысяч таких пачек.

Отсутствие маркировки говорит о том, что товары не прошли все процедуры оценки соответствия и качества. Ранее винодел из Новосибирска заявил о краже вещдоков. Он подозревает в этом полицейских. Теперь по его делу проходит проверка.

Жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Сигареты#Таможня#Сибирское таможенное управление
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