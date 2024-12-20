Сотни тысяч нелегальных сигарет нашли в Новосибирске

Posted 20 декабря, 04:53
Published 20 декабря, 04:53
Modified 20 декабря, 04:55
Updated 20 декабря, 04:55
В Новосибирске за 2024 год нашли 266 тысяч пачек нелегальных сигарет. Все они были без акцизной марки, которой обозначают товары в России. Также на них не было индивидуальной маркировки.
Выявленный объем нелегальных партий оказался в три раза большем, чем в 2023 году. Больше всего их находили во внутреннем рынке. В магазинах обнаружили 14 тысяч таких пачек.
Отсутствие маркировки говорит о том, что товары не прошли все процедуры оценки соответствия и качества. Ранее винодел из Новосибирска заявил о краже вещдоков. Он подозревает в этом полицейских. Теперь по его делу проходит проверка.