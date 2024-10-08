410 тысяч пачек нелегальных сигарет попало на прилавки регионов Сибири

Более 410 тысяч пачек нелегальных сигарет и около 26 тысяч «электронок» отыскали и изъяли сотрудники таможен Сибири и полицейские с начала 2024 года. Проверки проводились в магазинах, где курительные принадлежности продавались без акцизных марок, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.