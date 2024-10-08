410 тысяч пачек нелегальных сигарет попало на прилавки регионов Сибири

Posted 8 октября, 03:20
Published 8 октября, 03:20
Modified 8 октября, 03:22
Updated 8 октября, 03:22
Более 410 тысяч пачек нелегальных сигарет и около 26 тысяч «электронок» отыскали и изъяли сотрудники таможен Сибири и полицейские с начала 2024 года. Проверки проводились в магазинах, где курительные принадлежности продавались без акцизных марок, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
По сравнению с данными за девять месяцев прошлого года, количество незаконно ввезенных сигарет всех видов увеличилось в два раза. Больше всего контрабандных сигарет нашли в Кемеровской области — 190 тысяч пачек. На втором месте Новосибирская область — 51 тысяча пачек.
По электронным сигаретам лидирует Иркутская область — там под прилавками нашли 16 тысяч электронных систем доставки никотина.
Напомним, в октябре у нескольких новосибирцев нашли партию сигарет без акцизных марок стоимостью 15 миллионов рублей.