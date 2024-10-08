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Posted 8 октября, 03:20

Published 8 октября, 03:20

Modified 8 октября, 03:22

Updated 8 октября, 03:22

410 тысяч пачек нелегальных сигарет попало на прилавки регионов Сибири

410 тысяч пачек нелегальных сигарет попало на прилавки регионов Сибири

8 октября 2024, 03:20
Фото: 1MI
Сотрудники Сибирского таможенного управления совместно с полицейскими подсчитали число изъятой нелегальной табачной продукции, следует из сообщения ведомства.

Более 410 тысяч пачек нелегальных сигарет и около 26 тысяч «электронок» отыскали и изъяли сотрудники таможен Сибири и полицейские с начала 2024 года. Проверки проводились в магазинах, где курительные принадлежности продавались без акцизных марок, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По сравнению с данными за девять месяцев прошлого года, количество незаконно ввезенных сигарет всех видов увеличилось в два раза. Больше всего контрабандных сигарет нашли в Кемеровской области — 190 тысяч пачек. На втором месте Новосибирская область — 51 тысяча пачек.

По электронным сигаретам лидирует Иркутская область — там под прилавками нашли 16 тысяч электронных систем доставки никотина.

Напомним, в октябре у нескольких новосибирцев нашли партию сигарет без акцизных марок стоимостью 15 миллионов рублей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Сигареты#Таможня#Контрабанда
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