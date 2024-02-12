Полицейских лошадей подкуют в Новосибирске за 1 млн рублей

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Согласно документам, необходимо будет менять подковы у семи служебных лошадей каждый месяц. Работы должны быть выполнены в течение 5 рабочих дней после получения заказа.
Стоимость услуги оценивается в 1 млн 10 тысяч рублей. Аукцион уже завершился, и исполнитель работ выбран.
Напомним, ранее полиция в Новосибирске закупила корм для служебных собак на 2,7 млн рублей. Было куплено 2,5 тонны сухого корма для собак различных пород.