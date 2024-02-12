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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Стоимость работ — 1 млн

Полицейских лошадей подкуют в Новосибирске за 1 млн рублей

12 февраля 2024, 04:28
Фото: 1MI
Стоимость работ — 1 млн
В Новосибирске проведут процедуру подковки полицейских лошадей на сумму в 1 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Согласно документам, необходимо будет менять подковы у семи служебных лошадей каждый месяц. Работы должны быть выполнены в течение 5 рабочих дней после получения заказа.

Стоимость услуги оценивается в 1 млн 10 тысяч рублей. Аукцион уже завершился, и исполнитель работ выбран.

Напомним, ранее полиция в Новосибирске закупила корм для служебных собак на 2,7 млн рублей. Было куплено 2,5 тонны сухого корма для собак различных пород.

Полиция в Новосибирске закупила корм для служебных собак на 2,7 млн рублей
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#Новосибирск#Животные#Полиция#Госзакупки#Аукцион#Эмилия Губарева#МВД
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