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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

На корм тратят несколько миллионов

Полиция в Новосибирске закупила корм для служебных собак на 2,7 млн рублей

9 февраля 2024, 02:23
Фото: 1MI
На корм тратят несколько миллионов
На сайте госзакупок опубликована информация о закупке корма для служебных собак МВД в Новосибирске на сумму более 2,7 млн рублей.

Закупка была осуществлена центром кинологической службы ГУ МВД по Новосибирской области. Было куплено 2,5 тонны сухого корма для собак различных пород.

Также было приобретено 100 кг корма для щенков крупных пород, 2 тонны для собак больших пород и 400 кг корма для собак в период реабилитации. Корм содержит только натуральные ингредиенты с витаминами и минералами.

Подрядчик, который будет поставлять корм для служебных собак, уже выбран. Согласно документам, товар должен быть доставлен до 31 октября 2024 года.

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#Новосибирск#Животные#Полиция#Госзакупки#Собака#Эмилия Губарева#МВД
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