Полиция в Новосибирске закупила корм для служебных собак на 2,7 млн рублей

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Закупка была осуществлена центром кинологической службы ГУ МВД по Новосибирской области. Было куплено 2,5 тонны сухого корма для собак различных пород.
Также было приобретено 100 кг корма для щенков крупных пород, 2 тонны для собак больших пород и 400 кг корма для собак в период реабилитации. Корм содержит только натуральные ингредиенты с витаминами и минералами.
Подрядчик, который будет поставлять корм для служебных собак, уже выбран. Согласно документам, товар должен быть доставлен до 31 октября 2024 года.