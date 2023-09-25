В мэрии Новосибирска закупят свыше 17 000 «сладких» наборов для пенсионеров

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Как сообщается на портале государственных закупок, соответствующий лот выставлен департаментом социальной политики городской администрации. Вес подарочных наборов должен быть не менее 600 грамм. Коробку из картона необходим выполнить в форме шкатулки, на ее крышку прикрепят фигурку в виде ЛДС «Сибирь-Арена».
Подрядчик должен собрать наборы конфет из молочного шоколада, шоколадных батончиков, вафельных конфет и сладостей с другими начинками. Также в наборах должен быть мармелад и бисквитные пирожные.
Собрать наборы нужно с 22 ноября по 1 декабря. На «сладкие» подарки направят 6,8 миллиона рублей. После формирования наборы отправят в социальные центры Новосибирска.