В мэрии Новосибирска закупят свыше 17 000 «сладких» наборов для пенсионеров

Как сообщается на портале государственных закупок, соответствующий лот выставлен департаментом социальной политики городской администрации. Вес подарочных наборов должен быть не менее 600 грамм. Коробку из картона необходим выполнить в форме шкатулки, на ее крышку прикрепят фигурку в виде ЛДС «Сибирь-Арена».