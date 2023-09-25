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На наборы конфет выделят свыше 6 миллионов рублей

В мэрии Новосибирска закупят свыше 17 000 «сладких» наборов для пенсионеров

25 сентября 2023, 08:58
Фото: 1MI
На наборы конфет выделят свыше 6 миллионов рублей
Мэрия Новосибирска объявила аукцион на закупку подарочных наборов конфет. Предполагается приобрести 17 тысяч «сладких» подарков.

Как сообщается на портале государственных закупок, соответствующий лот выставлен департаментом социальной политики городской администрации. Вес подарочных наборов должен быть не менее 600 грамм. Коробку из картона необходим выполнить в форме шкатулки, на ее крышку прикрепят фигурку в виде ЛДС «Сибирь-Арена».

Подрядчик должен собрать наборы конфет из молочного шоколада, шоколадных батончиков, вафельных конфет и сладостей с другими начинками. Также в наборах должен быть мармелад и бисквитные пирожные.

Собрать наборы нужно с 22 ноября по 1 декабря. На «сладкие» подарки направят 6,8 миллиона рублей. После формирования наборы отправят в социальные центры Новосибирска.

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#Новосибирск#Пенсионеры#Аукцион#Мэрия Новосибирска#Соцподдержка#Закупка#Александр Ляхов#Соцучреждения
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