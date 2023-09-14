Пенсионеры бесплатно могут посетить Новосибирский зоопарк

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Published Сегодня, 04:47
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С 25 по 30 октября в Новосибирском зоопарке будет проводиться «Декада» пожилого человека. В рамках этого мероприятия вход для пенсионеров станет бесплатным. Однако акция продлится всего пять дней.
«Декада» пожилого человека — это традиционное осеннее событие, организуемое Новосибирским зоопарком имени Ростислава Шило. В это время люди, достигшие пенсионного возраста, могут бесплатно посещать зоопарк. Правда, в этом году, «декаду» сократили до пяти дней.
Для того чтобы воспользоваться бесплатным входом, нужно предъявить документ, подтверждающий пенсионный возраст (женщинам — от 55 лет, мужчинам — от 60 лет), сообщает пресс-служба зоопарка.
Кроме того, пенсионеры также смогут бесплатно арендовать скандинавские палочки для прогулки по зоопарку.