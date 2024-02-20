71 млн хотят потратить на ноутбуки для школ НСО: сравниваем с ценами в магазинах

В описании закупки говорится, что это должен быть компьютер с размером диагонали экрана не менее 15.6 дюйма, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, с возможностью расширения до 32 Гб, ноутбук должен быть укомплектован как минимум, 6-ядерным процессором с базовой тактовой частотой не ниже 2,3 ГГц. Тип накопителя — SSD объемом не меньше 240 Гб.