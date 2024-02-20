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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:02

Аукционная цен на школьные ноутбуки выглядит завышенной

71 млн хотят потратить на ноутбуки для школ НСО: сравниваем с ценами в магазинах

20 февраля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
Аукционная цен на школьные ноутбуки выглядит завышенной

Более тысячи ноутбуков купят школьникам за счет бюджета Новосибирской области

В Новосибирской области объявлен тендер на поставку ноутбуков для школ региона. Предполагается закупка более тысячи компьютеров, при этом розничные цены на подобную технику значительно ниже, чем хотят потратить из областного бюджета

Электронный аукцион на поставку ноутбуков для нужд системы среднего образования объявило ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Как говорится в описании тендера на сайте госзакупок, технику закупают «в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта „Цифровая образовательная среда“ национального проекта „Образование“.

Планируется приобрести 1017 ноутбуков, начальная цена всего лота — 71 164 575 рублей, то есть, 69 975 рублей за один ноутбук.

В описании закупки говорится, что это должен быть компьютер с размером диагонали экрана не менее 15.6 дюйма, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, с возможностью расширения до 32 Гб, ноутбук должен быть укомплектован как минимум, 6-ядерным процессором с базовой тактовой частотой не ниже 2,3 ГГц. Тип накопителя — SSD объемом не меньше 240 Гб.

Техника должна быть поставлена не позднее 1 июля 2024 года.

Беглый взгляд на предложения техники, подходящей под условия аукциона, представленной в крупных сетевых магазинах электроники, показывает: в рознице цена подобного ноутбука колеблется в районе 40-50 тысяч рублей.

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