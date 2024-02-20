71 млн хотят потратить на ноутбуки для школ НСО: сравниваем с ценами в магазинах

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Электронный аукцион на поставку ноутбуков для нужд системы среднего образования объявило ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Как говорится в описании тендера на сайте госзакупок, технику закупают «в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта „Цифровая образовательная среда“ национального проекта „Образование“.
Планируется приобрести 1017 ноутбуков, начальная цена всего лота — 71 164 575 рублей, то есть, 69 975 рублей за один ноутбук.
В описании закупки говорится, что это должен быть компьютер с размером диагонали экрана не менее 15.6 дюйма, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, с возможностью расширения до 32 Гб, ноутбук должен быть укомплектован как минимум, 6-ядерным процессором с базовой тактовой частотой не ниже 2,3 ГГц. Тип накопителя — SSD объемом не меньше 240 Гб.
Техника должна быть поставлена не позднее 1 июля 2024 года.
Беглый взгляд на предложения техники, подходящей под условия аукциона, представленной в крупных сетевых магазинах электроники, показывает: в рознице цена подобного ноутбука колеблется в районе 40-50 тысяч рублей.