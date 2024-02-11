В Новосибирске продадут долгострой Минобороны: ранее там погибла девочка

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
На сайте АО «Дом.РФ» появилась информация о предстоящем аукционе по продаже двух земельных участков и трех достроенных корпусов жилого дома, расположенных на них. Общая площадь земли составляет 3,09 га, площадь незавершенного строительства оценена в 57,4 тыс. квадратных метров.
Речь идет о десятилетнем долгострое за «Сибирским моллом» в Октябрьском районе Новосибирска по адресу Тополевая, 32. Три 10-этажных многосекционных корпуса на 543 квартиры начали строить в 2013 году для военнослужащих. В 2014 из-за прекращения финансирования стройка встала.
Заказчиком выступало ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России», генеральным подрядчиком — ОАО «Главное управление обустройства войск». В качестве подрядчика было привлечена строительная компания «Премьер».
Аукцион намечен на первый квартал 2024 года. Начальная цена еще не определена.