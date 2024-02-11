В Новосибирске продадут долгострой Минобороны: ранее там погибла девочка

Речь идет о десятилетнем долгострое за «Сибирским моллом» в Октябрьском районе Новосибирска по адресу Тополевая, 32. Три 10-этажных многосекционных корпуса на 543 квартиры начали строить в 2013 году для военнослужащих. В 2014 из-за прекращения финансирования стройка встала.