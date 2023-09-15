Долгострой на площади Маркса в Новосибирске требует снести гражданский активист

Трехэтажное недостроенное административное здание по адресу Покрышкина, 3 на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска, должно быть снесено, считает гражданский активист Евгений Мирофанов. Земля для строительства была арендована в 2006 году, ввод в эксплуатацию планировался в 2011. Но этого не случилось до сих пор. Последние действия, связанные с долгостроем, относятся к 2018 году, когда мэрия установила публичный сервитут на территории недостроя с целью беспрепятственного доступа людей в сквер Сибиряков-Гвардейцев. Для возведения здания было выделено 3 тысячи квадратных метров зеленой зоны. Но само установление сервитута выглядит абсурдно, считает Митрофанов: кто будет ходить через недостроенное здание? Да и зачем, если пешеходные дорожки уже много лет проложены в обход.