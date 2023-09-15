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Здание постепенно разрушается

Долгострой на площади Маркса в Новосибирске требует снести гражданский активист

15 сентября 2023, 09:53
Фото: Евгений Митрофанов
Здание постепенно разрушается
Разрушающееся здание на улице Покрышкина, 3 уже много лет стоит недостроенным. Юрист Евгений Митрофанов потребовал от властей города снести скандальный долгострой

Трехэтажное недостроенное административное здание по адресу Покрышкина, 3 на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска, должно быть снесено, считает гражданский активист Евгений Мирофанов. Земля для строительства была арендована в 2006 году, ввод в эксплуатацию планировался в 2011. Но этого не случилось до сих пор. Последние действия, связанные с долгостроем, относятся к 2018 году, когда мэрия установила публичный сервитут на территории недостроя с целью беспрепятственного доступа людей в сквер Сибиряков-Гвардейцев. Для возведения здания было выделено 3 тысячи квадратных метров зеленой зоны. Но само установление сервитута выглядит абсурдно, считает Митрофанов: кто будет ходить через недостроенное здание? Да и зачем, если пешеходные дорожки уже много лет проложены в обход.

«Пора снести очередной сарай и восстановить территорию сквера. Направил обращение прокурору по неисполнению сервитута и мэрии предложение о сносе. Здание кстати стоит в таком виде больше 10 лет без консервации. Очевидно, продолжение строительства невозможно так как строительные конструкции под влиянием окружающей среды необратимо деформированы», — заявил Евгений Митрофанов.

Первоначально стройкой занималось АО ФСК «Новосибирская», которую возглавлял девелопер Сергей Чернатов, позже его имя всплывет в скандале с долгостроями на улицах Кропоткина, Олозаводской, Аникина и Телевизионной. Строительство шло очень медленно, инвесторы подозревали Чернатова в злоупотреблениях и финансовых махинациях. В 2016 году разрешение на достройку получило АО «Строй-Инверсия», так же связанное с Чернатовым.

По информации региональной инспекции Госстройнадзора, всего было проведено 18 проверок на стройплощадке, в ходе которых были зафиксированы многочисленные нарушения.

«В настоящее время строительство приостановлено, работы не ведутся», — констатируют в ведомстве.

По данным системы СПАРК, АО «Строй-Инверсия» было признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области 26 июля 2018 года.

Ранее новосибирские СМИ высказывали предположения о дружеских связях Сергея Чернатова с Владиславом Мандрыко, который в 2012–2015 годах возглавлял городскую прокуратуру, а позже ушел работать на должность заместителя прокурора Новосибирской области, и руководителями строительных блоков в мэрии Новосибирска и правительстве Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирск#Долгострой#Снос#Заброшенное здание
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