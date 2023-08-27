В Новосибирской области простились с двумя погибшими бойцами СВО Романовым и Фроловым

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
27 августа в Новосибирской области состоялось прощание с двумя участниками спецоперации. Анатолий Романов и Николай Фролов получили смертельные ранения при выполнении своих служебных обязанностей. Они сражались за Родину. Об этом сообщили представители администраций двух районов.
Анатолия похоронили в Черепаново, а Николая — в родном селе Кожурла в Убинском районе. Мы выражаем соболезнования близким и родным.
Известно, что Фролов отправился на территорию СВО после того, как заключил договор с добровольческим отрядом «ЗЕТ».