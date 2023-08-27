В Новосибирской области простились с двумя погибшими бойцами СВО Романовым и Фроловым

27 августа в Новосибирской области состоялось прощание с двумя участниками спецоперации. Анатолий Романов и Николай Фролов получили смертельные ранения при выполнении своих служебных обязанностей. Они сражались за Родину. Об этом сообщили представители администраций двух районов.