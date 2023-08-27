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Мужчины погибли в зоне СВО

В Новосибирской области простились с двумя погибшими бойцами СВО Романовым и Фроловым

27 августа 2023, 09:14
Фото: 1MI
Мужчины погибли в зоне СВО
В Новосибирской области состоялись похороны двух участников спецоперации, Анатолия Романова и Николая Фролова, которые получили смертельные ранения при исполнении служебного долга.

27 августа в Новосибирской области состоялось прощание с двумя участниками спецоперации. Анатолий Романов и Николай Фролов получили смертельные ранения при выполнении своих служебных обязанностей. Они сражались за Родину. Об этом сообщили представители администраций двух районов.

Анатолия похоронили в Черепаново, а Николая — в родном селе Кожурла в Убинском районе. Мы выражаем соболезнования близким и родным.

Известно, что Фролов отправился на территорию СВО после того, как заключил договор с добровольческим отрядом «ЗЕТ».

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#Общество#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#СВО#Эмилия Губарева#Прощание#18+
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