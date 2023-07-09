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В зоне СВО погиб бывший судебный пристав из Новосибирской области Олег Горбунов

9 июля 2023, 14:16
Фото: 1MI
Боец погиб в июне
В результате специальной военной операции погиб Олег Горбунов из Куйбышево Новосибирской области. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Олег Горбунов родился 29 марта 1992 года в деревне Устьянцево Барабинского района. Он провел свое детство и юность в городе Куйбышев. Получил образование в школе № 10, а затем поступил в политехнический техникум.

После этого он служил в армии и окончил сельскохозяйственный техникум. Работал программистом и в службе судебных приставов. Позже Олег переехал в город Белгород, а в марте 2023 года добровольно отправился на выполнение задач в рамках СВО.

5 июня 2023 года Олег Горбунов погиб в ходе боевых действий при выполнении специальных военных задач, сообщает администрация Куйбышевского района. За его подвиг ему было посмертно присуждено орденом Мужества. Прощание с бойцом состоится 10 июля с 11.00 до 13.00 в Доме культуры имени В. В. Куйбышева.

Фото: Администрация Куйбышевского района
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