Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Олег Горбунов родился 29 марта 1992 года в деревне Устьянцево Барабинского района. Он провел свое детство и юность в городе Куйбышев. Получил образование в школе № 10, а затем поступил в политехнический техникум.
После этого он служил в армии и окончил сельскохозяйственный техникум. Работал программистом и в службе судебных приставов. Позже Олег переехал в город Белгород, а в марте 2023 года добровольно отправился на выполнение задач в рамках СВО.
5 июня 2023 года Олег Горбунов погиб в ходе боевых действий при выполнении специальных военных задач, сообщает администрация Куйбышевского района. За его подвиг ему было посмертно присуждено орденом Мужества. Прощание с бойцом состоится 10 июля с 11.00 до 13.00 в Доме культуры имени В. В. Куйбышева.