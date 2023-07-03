Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Алексей Тарачков, который жил в Краснозёрском районе Новосибирской области, погиб 24 июня во время спецоперации. Об этом сообщила Оксана Семенова, глава района, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Алексей родился в Казахстане, но его семья переехала в Краснозёрский район, сначала в село Успенка, а затем в посёлок Красный Хутор. Он учился в местной школе №1, после чего был призван в пограничные войска.
После службы он женился и вырастил двоих сыновей. Неизвестно, был ли Алексей Тарачков призван по мобилизации или отправился на службу добровольцем.
«Алексей отдал свою жизнь ради безопасности родины и своего народа, став примером мужества, стойкости и преданности. Память о нём навсегда сохранится в сердцах жителей Краснозёрского района», — написала глава района в своих социальных сетях.