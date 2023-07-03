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Отец двоих детей из Новосибирской области Алексей Тарачков погиб в зоне СВО

3 июля 2023, 04:26
Фото: atas.info
Мужчина сражался за Родину
Отец двоих детей из Новосибирской области Алексей Тарачков погиб на СВО, отдавая жизнь ради безопасности родной страны и своего народа, что вызвало глубокую скорбь и утрату для всего Краснозерского района.

Алексей Тарачков, который жил в Краснозёрском районе Новосибирской области, погиб 24 июня во время спецоперации. Об этом сообщила Оксана Семенова, глава района, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей ТарачковАлексей Тарачков
Алексей Тарачков
Фото: Оксана Семенова/ВК

Алексей родился в Казахстане, но его семья переехала в Краснозёрский район, сначала в село Успенка, а затем в посёлок Красный Хутор. Он учился в местной школе №1, после чего был призван в пограничные войска.

После службы он женился и вырастил двоих сыновей. Неизвестно, был ли Алексей Тарачков призван по мобилизации или отправился на службу добровольцем.

«Алексей отдал свою жизнь ради безопасности родины и своего народа, став примером мужества, стойкости и преданности. Память о нём навсегда сохранится в сердцах жителей Краснозёрского района», — написала глава района в своих социальных сетях.
Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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