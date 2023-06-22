atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Изображение материала

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Михаил Чернецов погиб на СВО

22 июня 2023, 10:23
Фото: 1MI
Мужчина погиб в бою
Житель Верх-Мильтюшей Михаил Чернецов погиб в зоне СВО, о чем сообщает администрация Черепановского района Новосибирской области.

В зоне специальной военной операции погиб Михаил Чернецов из Верх-Мильтюшей, села в Черепановском районе. Районная администрация подтвердила эту новость 22 июня.

Боец родился 30 мая 1998 года Он работал механизатором. Вскоре присоединился к Частной военной компании «Вагнер» и погиб 17 мая, защищая Родину.

Односельчане описывают Михаила как хорошего парня. Администрация района выразила соболезнования его семье и друзьям. Церемония прощания с Михаилом состоится завтра 23 июня в Доме культуры села с 13.00 до 14.00.

Михаил Чернецов Михаил Чернецов
Михаил Чернецов
Фото: Администрация Черепановского района
Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской областиОпубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Специальная военная операция#Черепановский район#Соболезнования#18+#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
Подпишитесь
«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
Вчера, 07:57
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Сегодня, 07:11
В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Вчера, 08:51
«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
Вчера, 11:03
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
Сегодня, 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
Сегодня, 05:19