Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Михаил Чернецов погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В зоне специальной военной операции погиб Михаил Чернецов из Верх-Мильтюшей, села в Черепановском районе. Районная администрация подтвердила эту новость 22 июня.
Боец родился 30 мая 1998 года Он работал механизатором. Вскоре присоединился к Частной военной компании «Вагнер» и погиб 17 мая, защищая Родину.
Односельчане описывают Михаила как хорошего парня. Администрация района выразила соболезнования его семье и друзьям. Церемония прощания с Михаилом состоится завтра 23 июня в Доме культуры села с 13.00 до 14.00.