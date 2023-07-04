Мобилизованный из Оби Новосибирской области Роман Параманюк погиб на СВО

В начале июня он приезжал в город и увез с собой тепловизор, который был куплен за счет средств обских предпринимателей для помощи нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, сообщает «Аэро-Сити». О подробностях смерти и о дате похорон бойца информации нет.