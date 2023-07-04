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Мобилизованный из Оби Новосибирской области Роман Параманюк погиб на СВО

4 июля 2023, 02:12
Фото: 1MI
Мужчина служил в зоне СВО
В результате специальной военной операции погиб мобилизованный житель города Обь Роман Параманюк, эту информацию подтверждает местная администрация.

По информации из местной администрации, в результате специальной военной операции погиб 43-летний военнослужащий из города Оби — Роман Параманюк. Мужчина был призван осенью прошлого года и недавно вернулся домой на отпуск.

В начале июня он приезжал в город и увез с собой тепловизор, который был куплен за счет средств обских предпринимателей для помощи нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, сообщает «Аэро-Сити». О подробностях смерти и о дате похорон бойца информации нет.

30 марта Роману Параманюку исполнилось 43 года. Согласно некоторым данным, у него остались жена и совершеннолетний сын.

Роман ПараманюкРоман Параманюк
Роман Параманюк
Фото: «Аэро-Сити»
Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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