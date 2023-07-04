Мобилизованный из Оби Новосибирской области Роман Параманюк погиб на СВО

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
По информации из местной администрации, в результате специальной военной операции погиб 43-летний военнослужащий из города Оби — Роман Параманюк. Мужчина был призван осенью прошлого года и недавно вернулся домой на отпуск.
В начале июня он приезжал в город и увез с собой тепловизор, который был куплен за счет средств обских предпринимателей для помощи нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, сообщает «Аэро-Сити». О подробностях смерти и о дате похорон бойца информации нет.
30 марта Роману Параманюку исполнилось 43 года. Согласно некоторым данным, у него остались жена и совершеннолетний сын.