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Выпускник Новочановской школы в НСО Александр Дедюхин погиб в ходе СВО

4 июля 2023, 02:19
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
Александр Дедюхин, выпускник Новочановской школы, погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Сообщение о гибели Александра Дедюхина при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины стало печальной новостью для жителей Барабинского района, пишет «Барабинский вестник».

Александр родился 1 ноября 1992 года и вырос в селе Новочановское. Он окончил Новочановскую школу и осенью этого года был призван в ряды Вооруженных Сил РФ в рамках частичной мобилизации.

Мужчина погиб 1 июня 2023. Погибший боец оставил родителей и сестру. Прощание состоится 4 июля 2023 года в Новочановском Центре социально-культурного развития с 10:00, а вынос и погребение — в 13:00.

Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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