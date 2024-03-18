Под Новосибирском с директором культурного центра простились под песню Лолиты

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
За время работы на посту сибирячка смогла поднять уровень художественной самодеятельности в районе. Местные жители с удовольствием ходили на праздничные мероприятия и играли в КВН.
«Была очень неординарной. Работала в МВД и даже там занималась художественной самодеятельностью. Но больше всего любила работать с детьми и молодежью», — рассказали Infopro54 близкие Татьяны.
Во время прощания в КДЦ играла песня Лолиты Милявской «На Титанике». Многие неоднозначно отнеслись к композиции, но таким было последнее желание умершей. Татьяна Воробьева* могла скончаться из-за несоблюдения терапии для лечения заболевания, что привело к менингиту и параличу.
Напомним, что концерты Лолиты Милявской в Новосибирске окончательно отменены.
*имя героини материала изменено.