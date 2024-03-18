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Updated Сегодня, 09:18

Директора новосибирского ДК похоронили под песню Лолиты «На Титанике»

Под Новосибирском с директором культурного центра простились под песню Лолиты

18 марта 2024, 09:15
Фото: Соцсети Лолиты Милявской
Директора новосибирского ДК похоронили под песню Лолиты «На Титанике»

Директора новосибирского ДК похоронили под песню «На Титанике»

В Новосибирской области проводили в последний путь директора культурно-досугового центра Татьяну Воробьеву*. Женщине было 47 лет.

За время работы на посту сибирячка смогла поднять уровень художественной самодеятельности в районе. Местные жители с удовольствием ходили на праздничные мероприятия и играли в КВН.

«Была очень неординарной. Работала в МВД и даже там занималась художественной самодеятельностью. Но больше всего любила работать с детьми и молодежью», — рассказали Infopro54 близкие Татьяны.
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Во время прощания в КДЦ играла песня Лолиты Милявской «На Титанике». Многие неоднозначно отнеслись к композиции, но таким было последнее желание умершей. Татьяна Воробьева* могла скончаться из-за несоблюдения терапии для лечения заболевания, что привело к менингиту и параличу.

Напомним, что концерты Лолиты Милявской в Новосибирске окончательно отменены.

*имя героини материала изменено.

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#Культура#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Прощание#Александр Ляхов
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