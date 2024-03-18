Под Новосибирском с директором культурного центра простились под песню Лолиты

Во время прощания в КДЦ играла песня Лолиты Милявской «На Титанике». Многие неоднозначно отнеслись к композиции, но таким было последнее желание умершей. Татьяна Воробьева* могла скончаться из-за несоблюдения терапии для лечения заболевания, что привело к менингиту и параличу.