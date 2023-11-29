Погибшего на СВО бойца Рамиля Исанбаева похоронили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Рамиль Исанбаев родился 6 декабря 1983 года в селе Заречноубинское Убинского района. Он окончил школу и поступил в Убинское учебное заведение. После этого был призван на службу.
18 мая мужчина отправился в зону СВО, подписав контракт. 7 ноября сержант стрелковой роты пал смертью храбрых, сообщили в администрации района.
Друзья, родственники и земляки пришли в районный Дом культуры, чтобы проводить в последний путь бойца, защищавшего Родину. Рамиля похоронили на местном кладбище со всеми воинскими почестями.