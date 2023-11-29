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Мужчина погиб на СВО

Погибшего на СВО бойца Рамиля Исанбаева похоронили в Новосибирской области

29 ноября 2023, 08:33
Фото: Администрация Убинского района
Мужчина погиб на СВО
В Новосибирской области 29 ноября состоялось прощание с Рамилем Исанбаевым, который погиб во время специальной военной операции на Украине.

Рамиль Исанбаев родился 6 декабря 1983 года в селе Заречноубинское Убинского района. Он окончил школу и поступил в Убинское учебное заведение. После этого был призван на службу.

18 мая мужчина отправился в зону СВО, подписав контракт. 7 ноября сержант стрелковой роты пал смертью храбрых, сообщили в администрации района.

Друзья, родственники и земляки пришли в районный Дом культуры, чтобы проводить в последний путь бойца, защищавшего Родину. Рамиля похоронили на местном кладбище со всеми воинскими почестями.

Опубликованы имена бойцов из Новосибирской области, погибших в ноябре на СВО
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