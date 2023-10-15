В зоне СВО погиб командир взвода саперов из Новосибирской области Роман Крищенко

Как уточнили в администрации Куйбышевского района, Роман Крищенко родился 17 сентября 1994 года в городе Куйбышеве. Он всегда считал честью служить своей Родине и после прохождения обязательной военной службы в 2014 году, принял решение продолжить карьеру в Вооруженных Силах Российской Федерации.