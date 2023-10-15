В зоне СВО погиб командир взвода саперов из Новосибирской области Роман Крищенко

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Как уточнили в администрации Куйбышевского района, Роман Крищенко родился 17 сентября 1994 года в городе Куйбышеве. Он всегда считал честью служить своей Родине и после прохождения обязательной военной службы в 2014 году, принял решение продолжить карьеру в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В июне 2022 года ему было поручено отправиться в зону боевых действий специальной военной операции, где он выполнял обязанности командира саперно-минерного взвода и дважды получил ранения.
29 сентября 2023 года Крищенко Роман погиб, выполняя боевые задачи. Администрация и Совет депутатов Куйбышевского района выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего. Прощание с бойцом состоится 16 октября с 12:00 до 14:00 в Спасском Соборе, по адресу: г. Куйбышев, ул. Краскома, 4.