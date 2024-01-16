Скончался 98-летний ветеран ВОВ из Новосибирска Владимир Степанов

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Владимир Степанов за свою жизнь неоднократно участвовал в протестных акциях и митингах, отстаивая права граждан. В период с 2010 по 2011 годы он был одним из организаторов серии митингов пенсионеров против повышения тарифов коммунальных услуг и отмены льгот по транспорту. Один раз на такой акции пенсионера даже задержали.
Летом 2022 года ветеран был задержан за проведение одиночного пикета, на котором требовалось вернуть наследственные квартиры сиротам.
Прощание с Владимиром Владимировичем состоится 17 января с 15:00 до 17:00 в Новосибирском крематории, поселок Восход, улица Военторговская, 4/1.