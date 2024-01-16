Скончался 98-летний ветеран ВОВ из Новосибирска Владимир Степанов

Владимир Степанов за свою жизнь неоднократно участвовал в протестных акциях и митингах, отстаивая права граждан. В период с 2010 по 2011 годы он был одним из организаторов серии митингов пенсионеров против повышения тарифов коммунальных услуг и отмены льгот по транспорту. Один раз на такой акции пенсионера даже задержали.