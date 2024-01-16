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Ветеран скончался

Скончался 98-летний ветеран ВОВ из Новосибирска Владимир Степанов

16 января 2024, 08:52
Фото: Соцсети/1MI
Ветеран скончался
98-летний участник Великой Отечественной войны и политический активист Владимир Степанов скончался в Новосибирске. Информацию об этом сообщили в Телеграм-канале «Гражданские репортёры Сибири».

Владимир Степанов за свою жизнь неоднократно участвовал в протестных акциях и митингах, отстаивая права граждан. В период с 2010 по 2011 годы он был одним из организаторов серии митингов пенсионеров против повышения тарифов коммунальных услуг и отмены льгот по транспорту. Один раз на такой акции пенсионера даже задержали.

Летом 2022 года ветеран был задержан за проведение одиночного пикета, на котором требовалось вернуть наследственные квартиры сиротам.

Прощание с Владимиром Владимировичем состоится 17 января с 15:00 до 17:00 в Новосибирском крематории, поселок Восход, улица Военторговская, 4/1.

Внучка ветерана ВОВ нашла родных в Новосибирске благодаря посту в интернете
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#Общество#Новосибирск#ВОВ#Эмилия Губарева#Прощание
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