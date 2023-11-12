В Новосибирской области на хоккейном матче скончался пенсионер — проводится проверка

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Информация о смерти пожилого мужчины изначально появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Там сообщается, что скончавшийся был нападающим любительской команды «Стяг-День».
«Хоккеист отыграл в команде несколько сезонов. Сегодня у „Стяг-День“ был матч с командой „Авиатор“, — сообщается в посте.
При этом имя и фамилия мужчины не называются. Трагическая информация могла поступить от Дмитрия Затонского, регионального представителя Ночной хоккейной лиги.
В официальных ведомствах информацию подтвердили частично. Как удалось выяснить Ngs.ru, по факту смерти пожилого мужчины проводится проверка сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области.