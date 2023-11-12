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Причины смерти мужчины выясняются

В Новосибирской области на хоккейном матче скончался пенсионер — проводится проверка

12 ноября 2023, 14:10
Фото: 1MI
Причины смерти мужчины выясняются

В Новосибирской области пожилой мужчина умер на хоккейном матче

В Краснообске на хоккейном матче мог скончаться один из игроков. Ему был 61 год.

Информация о смерти пожилого мужчины изначально появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Там сообщается, что скончавшийся был нападающим любительской команды «Стяг-День».

«Хоккеист отыграл в команде несколько сезонов. Сегодня у „Стяг-День“ был матч с командой „Авиатор“, — сообщается в посте.
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При этом имя и фамилия мужчины не называются. Трагическая информация могла поступить от Дмитрия Затонского, регионального представителя Ночной хоккейной лиги.

В официальных ведомствах информацию подтвердили частично. Как удалось выяснить Ngs.ru, по факту смерти пожилого мужчины проводится проверка сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области.

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