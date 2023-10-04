Умерший школьник на улице в Бердске оказался хоккеистом «Кристалла»

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
В Бердске произошла трагическая случайность, в результате которой погиб 12-летний хоккеист из команды «Кристалл».
Событие произошло на школьном дворе микрорайона Южный, когда ребенок направлялся в лицей № 6. По словам свидетелей, мальчик поскользнулся и упал головой на поребрик, что спровоцировало у него приступ.
Мгновенно после происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая прибыла на место. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но несмотря на все усилия, спасти жизнь ребенку не удалось.