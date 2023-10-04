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Мальчик умер

Умерший школьник на улице в Бердске оказался хоккеистом «Кристалла»

4 октября 2023, 01:26
Фото: ХК "Кристалл"
Мальчик умер

В Бердске погиб 12-летний хоккеист, игравший за команду «Кристалл»

В Бердске умер 12-летний хоккеист «Кристалла» после несчастного случая на школьном дворе микрорайона Южный.

В Бердске произошла трагическая случайность, в результате которой погиб 12-летний хоккеист из команды «Кристалл».

Событие произошло на школьном дворе микрорайона Южный, когда ребенок направлялся в лицей № 6. По словам свидетелей, мальчик поскользнулся и упал головой на поребрик, что спровоцировало у него приступ.

Мгновенно после происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая прибыла на место. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но несмотря на все усилия, спасти жизнь ребенку не удалось.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Погиб#Бердск#Эмилия Губарева#Трагедия#Хоккеист
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