В зоне СВО погиб житель Багана Новосибирской области Рустам Муртазалиев

Житель села Баган Новосибирской области Рустам Муртазалиев погиб в ходе выполнения боевой операции на территории Донбасса 10 октября. В декабре текущего года ему бы исполнилось 45 лет. В мирной жизни он работал в строительной отрасли, контракт с Министерством обороны заключил в июне 2023 года.