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Контракт с Минобороны погибщий подписал несколько месяцев назад

В зоне СВО погиб житель Багана Новосибирской области Рустам Муртазалиев

22 октября 2023, 02:25
Фото: 1MI
Контракт с Минобороны погибщий подписал несколько месяцев назад
О гибели военного в социальных сетях сообщила администрация Баганского района

Житель села Баган Новосибирской области Рустам Муртазалиев погиб в ходе выполнения боевой операции на территории Донбасса 10 октября. В декабре текущего года ему бы исполнилось 45 лет. В мирной жизни он работал в строительной отрасли, контракт с Министерством обороны заключил в июне 2023 года.

О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении районной администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Черепановском районе сегодня пройдет церемония прощания с 21-летним рядовым Александром Кудрявцевым, погибшем в зоне СВО 14 октября.

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