В зоне СВО погиб житель Багана Новосибирской области Рустам Муртазалиев

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Житель села Баган Новосибирской области Рустам Муртазалиев погиб в ходе выполнения боевой операции на территории Донбасса 10 октября. В декабре текущего года ему бы исполнилось 45 лет. В мирной жизни он работал в строительной отрасли, контракт с Министерством обороны заключил в июне 2023 года.
О дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении районной администрации.
Ранее мы рассказывали о том, что в Черепановском районе сегодня пройдет церемония прощания с 21-летним рядовым Александром Кудрявцевым, погибшем в зоне СВО 14 октября.