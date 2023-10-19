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Совенок жив и здоров

Бойцы из Новосибирска спасли из-под обстрела в зоне СВО маленького сыча

19 октября 2023, 03:59
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Совенок жив и здоров
В зоне СВО, бойцы из Новосибирска и ДНР спасли маленького сыча, который оказался под обстрелом. История о спасении птенца была рассказана в телеграмм-канале «Лето в бронежилете».

Этот маленький птенец был без перьев и не умел ни есть, ни летать, поэтому бойцы приняли решение забрать его с собой. В штабе им удалось вылечить и выкормить птенца. Он научился есть прямо с рук своих спасителей. Теперь этот сыч стал для бойцов как родной и они не хотят расставаться с ним.

Фото: телеграм-канал "Лето в бронежилете"

Однажды, парни потеряли сыча по дороге из одной деревни в другую, но оказалось, что он спрятался в запаске и ехал с ними всю дорогу. С тех пор птенец путешествует с бойцами, всегда находясь рядом со своими спасителями.

С каждым днем птенец растет, научился летать и начал самостоятельно охотиться. Обратившись к солдатам за помощью, этот спасенный птенец стал символом их батальона. Они всё еще не могут определиться с его именем, рассматривая варианты «Пират» или «Зёма».

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#Птицы#СВО#Эмилия Губарева#Бойцы
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