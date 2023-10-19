Бойцы из Новосибирска спасли из-под обстрела в зоне СВО маленького сыча

Этот маленький птенец был без перьев и не умел ни есть, ни летать, поэтому бойцы приняли решение забрать его с собой. В штабе им удалось вылечить и выкормить птенца. Он научился есть прямо с рук своих спасителей. Теперь этот сыч стал для бойцов как родной и они не хотят расставаться с ним.