Бойцы из Новосибирска спасли из-под обстрела в зоне СВО маленького сыча

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Этот маленький птенец был без перьев и не умел ни есть, ни летать, поэтому бойцы приняли решение забрать его с собой. В штабе им удалось вылечить и выкормить птенца. Он научился есть прямо с рук своих спасителей. Теперь этот сыч стал для бойцов как родной и они не хотят расставаться с ним.
Однажды, парни потеряли сыча по дороге из одной деревни в другую, но оказалось, что он спрятался в запаске и ехал с ними всю дорогу. С тех пор птенец путешествует с бойцами, всегда находясь рядом со своими спасителями.
С каждым днем птенец растет, научился летать и начал самостоятельно охотиться. Обратившись к солдатам за помощью, этот спасенный птенец стал символом их батальона. Они всё еще не могут определиться с его именем, рассматривая варианты «Пират» или «Зёма».