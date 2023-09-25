В Новосибирске спасли сову со сломанным крылом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сову нашли на улице Лобачевского, 73 вечером 24 сентября. У нее было сломано крыло.
«Сова, видимо, ударилась о металлический козырек и повредила крыло. Взлететь она больше не смогла. Ее случайно увидел наш сосед, который вышел покурить на балкон», — рассказали очевидцы.
Местные жители даже собрали деньги на рентген для птицы. Они увезли ее в ветклинику, теперь врачи займутся лечением совы.
Напомним, недавно новосибирцы спасли коршуна возле пляжа у моря Обского, которого отравили живодеры.