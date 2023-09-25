atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Новосибирске спасли сову со сломанным крылом

В Новосибирске спасли сову со сломанным крылом

25 сентября 2023, 07:35
Фото: предоставили очевидцы
Жители Заельцовского района Новосибирска спасли от гибели сову с травмой крыла. Птицу передали волонтерам.

Сову нашли на улице Лобачевского, 73 вечером 24 сентября. У нее было сломано крыло.

«Сова, видимо, ударилась о металлический козырек и повредила крыло. Взлететь она больше не смогла. Ее случайно увидел наш сосед, который вышел покурить на балкон», — рассказали очевидцы.

Местные жители даже собрали деньги на рентген для птицы. Они увезли ее в ветклинику, теперь врачи займутся лечением совы.

Напомним, недавно новосибирцы спасли коршуна возле пляжа у моря Обского, которого отравили живодеры.

Под Новосибирском спасли отравленного коршуна специалисты Минприроды
Узнать подробнее
Читайте также:
«Потихоньку разлетывается»: сову Танчика выпустили из лазаретаВ Новосибирске фотографы издеваются над совами-сипухами и змеями
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Птица#Ветеринары
Подпишитесь
Кому не дали отопление в Новосибирске 25 сентября — список адресов
Сегодня, 08:15
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки — с ней мог расправиться ухажер-иностранец
Сегодня, 06:51
Перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дороже
Сегодня, 02:46
Выплаты пенсионерам без заявления, но не всем: кто получит прибавку к пенсии
Сегодня, 06:59
Дорожный ремонт могут не завершить в Новосибирске до первого снега
Сегодня, 04:05
Масочный режим ввели в больницах Новосибирска, сообщил министр здравоохранения
Сегодня, 04:07