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Ветеринары

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Май
Пса Рыжика с огнестрельными ранениями спасли под Новосибирском
Изможденная собака сама вышла к жителям села Ярково за помощью, положение осложняла когда-то установленная в лапе пластина, рассказали сотрудники «Базы реабилитации животных» в Кольцово.
1 мая, 10:36
Март
Новосибирские ветеринары назначили лечение дракону Нине
В новосибирской ветклинике врачам пришлось осматривать живого дракона. Его хозяйка пожаловалась на здоровье.
25 марта, 05:41
Октябрь 2023
Спасенных на новосибирском заводе Чкалова зайчиху с детенышами выпустили на волю
Волонтеры в Новосибирске отпустили на свободу зайчиху с ее маленькими зайчатами, которую спасли в мае 2023 года на заводе имени Чкалова. Эту информацию сообщили представители Центра по реабилитации диких животных.
11 октября 2023, 02:32
Сентябрь 2023
В Новосибирске спасли сову со сломанным крылом
Жители Заельцовского района Новосибирска спасли от гибели сову с травмой крыла. Птицу передали волонтерам.
25 сентября 2023, 07:35
Июль 2023
В Новосибирской области ветеринары раскрыли происхождение «чупакабры» из Чулыма
В Чулымском районе Новосибирской области ветеринары раскрыли, что «чупакабра», напавший на курятник, на самом деле является больной собакой без шерсти.
18 июля 2023, 05:45

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