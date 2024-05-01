Ветеринары

Спасенных на новосибирском заводе Чкалова зайчиху с детенышами выпустили на волю

Волонтеры в Новосибирске отпустили на свободу зайчиху с ее маленькими зайчатами, которую спасли в мае 2023 года на заводе имени Чкалова. Эту информацию сообщили представители Центра по реабилитации диких животных.