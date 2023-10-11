Спасенных на новосибирском заводе Чкалова зайчиху с детенышами выпустили на волю

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Весной на территории предприятия зоозащитники нашли беременную зайчиху. Она оказалась под угрозой нападения собак, но все же животное удалось спасти. Ветеринары провели операцию.
Вскоре после спасения зайчиха родила на свет восемь малышей, однако один из них не выжил. Для кормления большого количества зайчат волонтерам пришлось использовать бутылочки. Через четыре месяца зайчиха и ее потомство стали крепкими, поэтому волонтеры решили выпустить их на волю вдали от города.
«И вот, они теперь уже на свободе. Возвращены в свою дикую среду обитания, в уникальные биотопы заповедных территорий», — написали сотрудники центра.