Спасенных на новосибирском заводе Чкалова зайчиху с детенышами выпустили на волю

Вскоре после спасения зайчиха родила на свет восемь малышей, однако один из них не выжил. Для кормления большого количества зайчат волонтерам пришлось использовать бутылочки. Через четыре месяца зайчиха и ее потомство стали крепкими, поэтому волонтеры решили выпустить их на волю вдали от города.