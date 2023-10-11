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Зайчат и зайчиху спасли

Спасенных на новосибирском заводе Чкалова зайчиху с детенышами выпустили на волю

11 октября 2023, 02:32
Фото: Центр реабилитации диких животных НСО
Зайчат и зайчиху спасли
Волонтеры в Новосибирске отпустили на свободу зайчиху с ее маленькими зайчатами, которую спасли в мае 2023 года на заводе имени Чкалова. Эту информацию сообщили представители Центра по реабилитации диких животных.

Весной на территории предприятия зоозащитники нашли беременную зайчиху. Она оказалась под угрозой нападения собак, но все же животное удалось спасти. Ветеринары провели операцию.

Вскоре после спасения зайчиха родила на свет восемь малышей, однако один из них не выжил. Для кормления большого количества зайчат волонтерам пришлось использовать бутылочки. Через четыре месяца зайчиха и ее потомство стали крепкими, поэтому волонтеры решили выпустить их на волю вдали от города.

«И вот, они теперь уже на свободе. Возвращены в свою дикую среду обитания, в уникальные биотопы заповедных территорий», — написали сотрудники центра.
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#Новосибирск#Животные#Операция#Эмилия Губарева#Ветеринары#Потомство#Детеныши
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